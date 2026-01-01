Suwayomi-Server هو خادم قراءة مانجا وكوميكس مستضاف ذاتيًا — إعادة كتابة لسطح المكتب من تطبيق أندرويد الشهير Tachiyomi. يتصل بمئات مصادر المانجا عبر نفس نظام بيئة الإضافات مثل Tachiyomi، مما يمنحك وصولاً إلى مكتبة ضخمة من العناوين من واجهة ويب نظيفة يمكن الوصول إليها من أي جهاز. على عكس خدمات المانجا المستندة إلى السحابة ذات الكتالوجات المحدودة وجدران الدفع للاشتراك، يعمل Suwayomi بالكامل على الخادم الخاص بك بدون رسوم مستمرة.

يتم تخزين كل سجل القراءة وبيانات المكتبة والتنزيلات محليًا. يدعم Suwayomi التحديثات التلقائية للمكتبة، وتنزيلات الفصول بتنسيق CBZ، ودعم كتالوج OPDS لتطبيقات القارئ الإلكتروني المخصصة، وتجربة قراءة قابلة للتخصيص — مما يجعله منصة ذاتية الاستضافة كاملة لعشاق المانجا والكوميكس.