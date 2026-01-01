نشر Suwayomi بنقرة واحدة.
خادم مانغا وكوميكس مستضاف ذاتيًا يجلب المئات من مصادر Tachiyomi إلى أي متصفح ويب.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Suwayomi؟
Suwayomi-Server هو خادم قراءة مانجا وكوميكس مستضاف ذاتيًا — إعادة كتابة لسطح المكتب من تطبيق أندرويد الشهير Tachiyomi. يتصل بمئات مصادر المانجا عبر نفس نظام بيئة الإضافات مثل Tachiyomi، مما يمنحك وصولاً إلى مكتبة ضخمة من العناوين من واجهة ويب نظيفة يمكن الوصول إليها من أي جهاز. على عكس خدمات المانجا المستندة إلى السحابة ذات الكتالوجات المحدودة وجدران الدفع للاشتراك، يعمل Suwayomi بالكامل على الخادم الخاص بك بدون رسوم مستمرة.
يتم تخزين كل سجل القراءة وبيانات المكتبة والتنزيلات محليًا. يدعم Suwayomi التحديثات التلقائية للمكتبة، وتنزيلات الفصول بتنسيق CBZ، ودعم كتالوج OPDS لتطبيقات القارئ الإلكتروني المخصصة، وتجربة قراءة قابلة للتخصيص — مما يجعله منصة ذاتية الاستضافة كاملة لعشاق المانجا والكوميكس.
الميزات الأساسية في Suwayomi
مئات المصادر
اتصل بمئات مصادر المانجا والقصص المصورة باستخدام نظام Tachiyomi البيئي للإضافات، الذي يغطي مواقع بعشرات اللغات والأنواع.
تحديثات المكتبة التلقائية
قم بتعيين فاصل زمني للتحديث ويقوم Suwayomi بالتحقق تلقائيًا من جميع السلاسل المتعقبة بحثًا عن فصول جديدة، مما يحافظ على تحديث مكتبتك دون الحاجة إلى التحديث اليدوي.
تنزيلات الفصول بلا إنترنت
تنزيل الفصول للقراءة دون اتصال بالإنترنت، مع إمكانية حفظها كأرشيفات CBZ متوافقة مع أي تطبيق لقراءة القصص المصورة.
دعم كتالوج OPDS
كتالوج OPDS المدمج يتيح لتطبيقات القارئ الإلكتروني مثل KOReader وPanels الاتصال مباشرة بمكتبة Suwayomi الخاصة بك للقراءة على الأجهزة المخصصة.
قارئ مستند إلى المتصفح
اقرأ المانجا مباشرة في المتصفح باستخدام قارئ كامل الميزات يدعم التخطيطات المخصصة، وأوضاع عرض الصفحات، وإعدادات اتجاه القراءة.
لماذا تشغّل Suwayomi على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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