نشر Enclosed بتثبيت بنقرة واحدة.
تطبيق ويب بسيط لمشاركة ملاحظات مشفرة خاصة مع ضوابط انتهاء الصلاحية وحماية بكلمة مرور.
اختر خطة VPS لـ Enclosed
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Enclosed؟
المرفق عبارة عن تطبيق ويب مفتوح المصدر لإرسال ملاحظات خاصة ومشفرة من طرف إلى طرف. باستخدام واجهات برمجة تطبيقات التشفير الأصلية للمتصفح، يقوم بتشفير المحتوى من جانب العميل قبل أن يصل إلى الخادم — مما يعني أن المضيف لا يمكنه الوصول إلى النص غير المشفر أبدًا. يمكن ضبط الملاحظات لتدمير نفسها ذاتيًا بعد قراءتها مرة واحدة أو تنتهي صلاحيتها بعد فترة زمنية قابلة للتكوين.
تضمن استضافة Enclosed ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء تخزين الملاحظات المشفرة بالكامل على البنية التحتية الخاصة بك. تكتسب المؤسسات التي تتعامل مع بيانات الاعتماد الحساسة أو مفاتيح API أو المعلومات السرية تحكمًا كاملاً في مكان إقامة البيانات ويمكنها فرض سياسات انتهاء صلاحية مخصصة دون الاعتماد على خدمات مستضافة من طرف ثالث.
الميزات الأساسية في Enclosed
التشفير من جانب العميل
يتم تشفير الملاحظات في المتصفح قبل الإرسال باستخدام واجهات برمجة تطبيقات Web Crypto الأصلية، لذلك لا يرى الخادم المحتوى غير المشفر أبدًا.
ملاحظات ذاتية التدمير
اجعل الملاحظات تنتهي صلاحيتها بعد قراءة واحدة أو فترة زمنية محددة، مما يضمن عدم بقاء المعلومات الحساسة لفترة أطول من اللازم.
حماية كلمة المرور
أضف كلمة مرور اختيارية لأي ملاحظة، تتطلب من المستلمين المصادقة قبل أن يتم فك تشفير المحتوى وعرضه.
روابط قابلة للمشاركة
تنشئ كل ملاحظة عنوان URL فريدًا يمكن إرساله عبر البريد الإلكتروني أو الدردشة أو الرسائل القصيرة — لا يلزم وجود حساب أو تسجيل للمستلم.
نشر خفيف الوزن
حاوية واحدة بمتطلبات موارد قليلة تجعل Enclosed سهل التشغيل جنبًا إلى جنب مع الخدمات الأخرى على نفس الخادم الافتراضي الخاص (VPS).
لماذا تشغّل Enclosed على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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