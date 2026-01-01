Easy!Appointments هي منصة جدولة شاملة ومفتوحة المصدر تتيح للشركات القائمة على الخدمات تقديم خدمة حجز المواعيد عبر الإنترنت دون دفع رسوم لكل حجز أو قبول تقييد المنصة. يرى العملاء التوافر في الوقت الفعلي ويحجزون المواعيد بأنفسهم، مما يقلل من انقطاعات الهاتف وإدارة التقويم اليدوية للموظفين.

يدعم النظام مقدمي خدمات متعددين بتقاويم مستقلة، ونماذج حجز قابلة للتخصيص، وتذكيرات بريد إلكتروني تلقائية تقلل من معدلات عدم الحضور. تحافظ مزامنة تقويم Google على تزامن الجداول مع الأدوات التي يستخدمها الموظفون بالفعل. تعتمد الصناعات من الرعاية الصحية والجمال إلى الاستشارات والتعليم على Easy!Appointments لواجهتها النظيفة وتكوينها المرن. يقرن هذا النشر التطبيق بقاعدة بيانات MySQL لاستمرارية بيانات الجدولة الموثوقة.