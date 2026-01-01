نشر Easy!Appointments بنقرة واحدة.
نظام جدولة مواعيد مفتوح المصدر ومجاني مع حجز العملاء الذاتي، وتقاويم متعددة المزودين، وإشعارات البريد الإلكتروني التلقائية.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Easy!Appointments؟
Easy!Appointments هي منصة جدولة شاملة ومفتوحة المصدر تتيح للشركات القائمة على الخدمات تقديم خدمة حجز المواعيد عبر الإنترنت دون دفع رسوم لكل حجز أو قبول تقييد المنصة. يرى العملاء التوافر في الوقت الفعلي ويحجزون المواعيد بأنفسهم، مما يقلل من انقطاعات الهاتف وإدارة التقويم اليدوية للموظفين.
يدعم النظام مقدمي خدمات متعددين بتقاويم مستقلة، ونماذج حجز قابلة للتخصيص، وتذكيرات بريد إلكتروني تلقائية تقلل من معدلات عدم الحضور. تحافظ مزامنة تقويم Google على تزامن الجداول مع الأدوات التي يستخدمها الموظفون بالفعل. تعتمد الصناعات من الرعاية الصحية والجمال إلى الاستشارات والتعليم على Easy!Appointments لواجهتها النظيفة وتكوينها المرن. يقرن هذا النشر التطبيق بقاعدة بيانات MySQL لاستمرارية بيانات الجدولة الموثوقة.
الميزات الأساسية في Easy!Appointments
الحجز الذاتي للعميل
يرى العملاء التوافر في الوقت الفعلي ويحجزون المواعيد عبر الإنترنت دون أي تواصل ذهابًا وإيابًا مع الموظفين.
تقاويم متعددة الموفرين
يدير التقويمات الفردية ونوافذ التوفر لكل مزود خدمة، مما يمنع الحجوزات المزدوجة بين الفرق.
إشعارات آلية
يرسل رسائل تأكيد وتذكير بالبريد الإلكتروني تلقائيًا، مما يقلل من معدلات عدم الحضور دون أي متابعة يدوية.
مزامنة تقويم Google
مزامنة الحجوزات مع تقويم Google حتى يرى مقدمو الخدمة المواعيد جنبًا إلى جنب مع بقية جدولهم الزمني.
نماذج حجز قابلة للتخصيص
خصص الحقول التي يكملها العملاء عند الحجز لالتقاط المعلومات التي يتطلبها كل نوع خدمة.
لماذا تشغّل Easy!Appointments على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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