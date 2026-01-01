نشر FusionDirectory بنقرة واحدة.
إدارة الهوية المستندة إلى الويب لـ LDAP، Samba، Kerberos، البريد، DNS، DHCP، وإدارة مفاتيح SSH.
اختر خطة VPS لـ FusionDirectory
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام FusionDirectory؟
FusionDirectory هو تطبيق مفتوح المصدر لإدارة الهوية والوصول يحول دليل LDAP قياسي إلى منصة قابلة للإدارة للمستخدمين والمجموعات وحسابات البريد ومشاركات Samba وكيانات Kerberos وعشرات من خدمات النظام الأخرى. بدلاً من كتابة ملفات ldif أو استخدام ldapsearch من سطر الأوامر، يعمل المسؤولون في واجهة مستخدم ويب تفهم مخططات الخدمات التي يتصلون بها.
تضمن استضافة FusionDirectory ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) بقاء الدليل — وهو نظام السجلات لكل حساب على شبكتك — تحت سيطرتك بالكامل. يجمع هذا النشر بين واجهة خلفية OpenLDAP محملة مسبقًا بمخططات FusionDirectory المطلوبة، بحيث تعمل واجهة المستخدم الويب والدليل الذي تديره معًا كمكدس تطبيق واحد.
الميزات الأساسية في FusionDirectory
إدارة LDAP عبر الويب
إدارة المستخدمين والمجموعات والوحدات التنظيمية وقوائم التحكم بالوصول (ACLs) في المتصفح دون كتابة ملفات ldif أو تشغيل ldapadd من طرفية.
سامبا وكيربيروس
توفير حسابات مشاركة ملفات Samba ومبادئ Kerberos مباشرة من سجلات المستخدمين، مع الحفاظ على مزامنة شبكة Windows وتسجيل الدخول الموحد (SSO) مع الدليل.
هندسة المكونات الإضافية
قم بتوسيع الدليل باستخدام وحدات اختيارية للبريد، DNS، DHCP، مفاتيح SSH، قواعد sudo، الشهادات، وسياسات كلمة المرور — قم بتمكين الوحدات التي تحتاجها فقط.
OpenLDAP مجمع
يأتي مع واجهة خلفية OpenLDAP محملة مسبقًا بمخططات FusionDirectory، بحيث يكون الدليل جاهزًا للإدارة فور النشر.
مسار التدقيق
يسجل المكون الإضافي للتدقيق المدمج كل تغيير في الدليل مع من، وماذا، ومتى، مما يدعم مراجعات الامتثال والتحقيقات الجنائية.
إدارة سياسة كلمة المرور
قم بتكوين قواعد تعقيد كلمة المرور وانتهاء صلاحيتها وقفلها عبر واجهة المستخدم وتطبيقها على جميع مجموعات المستخدمين من شاشة واحدة.
لماذا تشغّل FusionDirectory على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.