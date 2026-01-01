نشر GrowthBook بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر لتمييز الميزات واختبار A/B مع تحليل التجارب المدمج بالمستودع.
اختر خطة VPS لـ GrowthBook
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام GrowthBook؟
GrowthBook هي منصة مفتوحة المصدر لإدارة الميزات (feature flags) واختبار A/B تمنح فرق الهندسة والمنتجات تحكمًا كاملاً في بنيتها التحتية للتجارب. تتصل مباشرة بمستودع البيانات الحالي لديك — BigQuery، Snowflake، Redshift، ClickHouse، أو PostgreSQL — بحيث يتم تحليل نتائج التجارب حيث توجد بياناتك بالفعل، دون الحاجة إلى تمرير الأحداث عبر خدمة طرف ثالث.
استضافة GrowthBook ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يلغي التسعير لكل مقعد، ويحافظ على تكوينات التجارب وبيانات المستخدم على البنية التحتية الخاصة بك، ويتيح عددًا غير محدود من أعضاء الفريق والتجارب بتكلفة بنية تحتية ثابتة — وهو أمر بالغ الأهمية للفرق في الصناعات الخاضعة للتنظيم أو التي تبني منتجات حساسة للخصوصية.
الميزات الأساسية في GrowthBook
اختبار أ/ب متقدم
أجرِ التجارب باستخدام الأساليب الإحصائية البيزية والتكرارية، وتقليل التباين بتقنية CUPED، والاختبار المتسلسل للوصول إلى استنتاجات أسرع بدقة أكبر.
إدارة علامات الخاصية
استهدف طرح الميزات حسب سمات المستخدم، أو النسبة المئوية، أو علامات المتطلبات الأساسية، مما يتيح الإصدارات التدريجية وعمليات التراجع الفورية دون الحاجة إلى عمليات نشر جديدة.
تحليل أصيل لمستودع البيانات
تُحسب مقاييس التجربة مباشرةً في BigQuery أو Snowflake أو Redshift أو PostgreSQL، مع الحفاظ على البيانات الحساسة في بنيتك التحتية الحالية.
SDKs متعددة اللغات
ادمج GrowthBook في أي مكدس باستخدام حزم تطوير البرامج (SDKs) الرسمية لـ React و JavaScript و Python و Go و Ruby و PHP و iOS و Android والمزيد.
محرر التجارب المرئي
أطلق اختبارات A/B بدون كود على صفحات الويب باستخدام المحرر المرئي، دون الحاجة إلى تغييرات هندسية في قاعدة كود التطبيق.
لماذا تشغّل GrowthBook على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.