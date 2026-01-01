GrowthBook هي منصة مفتوحة المصدر لإدارة الميزات (feature flags) واختبار A/B تمنح فرق الهندسة والمنتجات تحكمًا كاملاً في بنيتها التحتية للتجارب. تتصل مباشرة بمستودع البيانات الحالي لديك — BigQuery، Snowflake، Redshift، ClickHouse، أو PostgreSQL — بحيث يتم تحليل نتائج التجارب حيث توجد بياناتك بالفعل، دون الحاجة إلى تمرير الأحداث عبر خدمة طرف ثالث.

استضافة GrowthBook ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يلغي التسعير لكل مقعد، ويحافظ على تكوينات التجارب وبيانات المستخدم على البنية التحتية الخاصة بك، ويتيح عددًا غير محدود من أعضاء الفريق والتجارب بتكلفة بنية تحتية ثابتة — وهو أمر بالغ الأهمية للفرق في الصناعات الخاضعة للتنظيم أو التي تبني منتجات حساسة للخصوصية.