شاركي هو نسخة مطورة من ميسكي تتبع المصدر الأصلي وتقدم تجربة اجتماعية مصقولة للفيديفيرس. يتحدث بروتوكول ActivityPub بشكل أصلي، حتى يتمكن مجتمعك من متابعة والتفاعل مع الحسابات على ماستودون، بليروما، أكوما، بيكسلفيد، وبقية الشبكة الموحدة دون الحاجة إلى أي جسور.

مقارنةً بميسكي الأصلي، يضيف شاركي ميزات تحرير المنشورات الموحدة، وخلفيات الملفات الشخصية الموحدة، وتوافق واجهة برمجة تطبيقات عميل ماستودون، وعشرات التحسينات في تجربة المستخدم مدفوعة بملاحظات المجتمع. استضافة شاركي ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على جدولك الزمني، ووسائطك، ورسم بياني متابعيك تحت سيطرتك الكاملة، مع عدم وجود مالك للمنصة يقرر من يمكنك الوصول إليه.