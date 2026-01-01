نشر Sharkey بنقرة واحدة.
خادم تدوين مصغر موحد مبني على Misskey مع أداء محسّن، ودعم واجهة برمجة تطبيقات Mastodon، وتجربة مستخدم حديثة.
اختر خطة VPS لـ Sharkey
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Sharkey؟
شاركي هو نسخة مطورة من ميسكي تتبع المصدر الأصلي وتقدم تجربة اجتماعية مصقولة للفيديفيرس. يتحدث بروتوكول ActivityPub بشكل أصلي، حتى يتمكن مجتمعك من متابعة والتفاعل مع الحسابات على ماستودون، بليروما، أكوما، بيكسلفيد، وبقية الشبكة الموحدة دون الحاجة إلى أي جسور.
مقارنةً بميسكي الأصلي، يضيف شاركي ميزات تحرير المنشورات الموحدة، وخلفيات الملفات الشخصية الموحدة، وتوافق واجهة برمجة تطبيقات عميل ماستودون، وعشرات التحسينات في تجربة المستخدم مدفوعة بملاحظات المجتمع. استضافة شاركي ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على جدولك الزمني، ووسائطك، ورسم بياني متابعيك تحت سيطرتك الكاملة، مع عدم وجود مالك للمنصة يقرر من يمكنك الوصول إليه.
الميزات الأساسية في Sharkey
اتحاد ActivityPub
تواصل مع Mastodon وPleroma وAkkoma وPixelfed وكل خادم ActivityPub آخر للوصول إلى الفيديفيرس بأكمله من مثيلك الخاص.
متوافق مع Mastodon API
استخدم أي عميل ماستودون تابع لجهة خارجية للنشر والتصفح، مع الاستفادة من الميزات على غرار Misskey الكامنة.
رموز تعبيرية وتفاعلات مخصصة
حمّل رموزًا تعبيرية مخصصة على مستوى الخادم وتفاعل بها مع أي منشور، مما يحول الجداول الزمنية إلى محادثات معبرة تتجاوز النص العادي.
التحرير اللاحق الفيدرالي
عدّل منشوراتك بعد النشر واجعل التغيير ينتشر بسلاسة إلى النسخ البعيدة، مع الاحتفاظ بسجل التعديلات كاملاً.
هوائيات وقوائم
أنشئ هوائيات تعتمد على الكلمات المفتاحية وقوائم مستخدمين منسقة لتصفية الجداول الزمنية، ومتابعة المواضيع، وعدم تفويت المنشورات التي تهمك أبدًا.
تحسين إدارة الميديا
تنظيم الصور ومقاطع الفيديو والملفات المحملة في محرك أقراص مدمج مع مجلدات وبحث وإعادة استخدامها عبر المنشورات وأصول الملف الشخصي.
لماذا تشغّل Sharkey على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.