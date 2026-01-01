نشر changedetection.io بتثبيت بنقرة واحدة.
أداة لمراقبة تغييرات المواقع المستضافة ذاتيًا تنبهك عندما يتم تحديث المحتوى أو الأسعار أو عناصر الصفحة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام changedetection.io؟
changedetection.io هي منصة لمراقبة المواقع مستضافة ذاتيًا تكتشف وتُعلمك بالتغييرات في أي صفحة ويب — بدءًا من تحديثات المحتوى وتقلبات الأسعار وصولاً إلى إعادة تخزين المخزون والتعديلات التنظيمية. تتجاوز المنصة مجرد فحوصات التوفر البسيطة من خلال السماح لك باستهداف عناصر صفحة معينة باستخدام محددات CSS أو XPath أو JSONPath أو التحديد البصري، وتستخدم متصفح Playwright Chrome مدمجًا لمراقبة الصفحات المعروضة بواسطة JavaScript والمواقع التي تتطلب تسجيل الدخول.
تحافظ الاستضافة الذاتية على أهداف المراقبة الخاصة بك، والمعلومات التنافسية، وبيانات الإشعارات سرية تمامًا، بدون رسوم لكل صفحة أو لكل فحص بغض النظر عن عدد المواقع أو مدى تكرار مراقبتك لها.
الميزات الأساسية في changedetection.io
دعم صفحة JavaScript
متصفح Playwright المدمج يعرض تطبيقات الصفحة الواحدة الديناميكية ويتعامل مع تدفقات تسجيل الدخول التي لا تستطيع أدوات مراقبة HTTP الأساسية الوصول إليها.
استهداف دقيق للعناصر
تتيح لك محددات CSS و XPath و JSONPath والاختيار المرئي مراقبة المحتوى الذي يهمك بالضبط بدلاً من الصفحة بأكملها.
تنبيهات الأسعار وتجديد المخزون
عيّن حدودًا للأسعار ومحفزات للكلمات الرئيسية حتى يتم إعلامك فقط عندما ينخفض سعر منتج ما عن سعرك المستهدف أو يعود إلى المخزون.
70+ قناة إشعار
إرسال التنبيهات إلى Discord، Slack، Telegram، البريد الإلكتروني، webhooks، وعشرات الخدمات الأخرى عبر مكتبة Apprise بدون أي إعدادات إضافية.
سجل التغييرات مع عرض الفروقات
يتم تخزين كل تغيير يتم اكتشافه وتمييزه بصريًا، بحيث يمكنك مراجعة ما تغير بالضبط ومتى دون الحاجة إلى إعادة زيارة الصفحة الأصلية.
لماذا تشغّل changedetection.io على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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