changedetection.io هي منصة لمراقبة المواقع مستضافة ذاتيًا تكتشف وتُعلمك بالتغييرات في أي صفحة ويب — بدءًا من تحديثات المحتوى وتقلبات الأسعار وصولاً إلى إعادة تخزين المخزون والتعديلات التنظيمية. تتجاوز المنصة مجرد فحوصات التوفر البسيطة من خلال السماح لك باستهداف عناصر صفحة معينة باستخدام محددات CSS أو XPath أو JSONPath أو التحديد البصري، وتستخدم متصفح Playwright Chrome مدمجًا لمراقبة الصفحات المعروضة بواسطة JavaScript والمواقع التي تتطلب تسجيل الدخول.

تحافظ الاستضافة الذاتية على أهداف المراقبة الخاصة بك، والمعلومات التنافسية، وبيانات الإشعارات سرية تمامًا، بدون رسوم لكل صفحة أو لكل فحص بغض النظر عن عدد المواقع أو مدى تكرار مراقبتك لها.