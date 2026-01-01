نشر VueTorrent بنقرة واحدة.
واجهة مستخدم ويب حديثة مبنية على Vue.js لبرنامج qBittorrent بتصميم مصقول جاهز للجوال وميزات غنية لإدارة التورنت.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام VueTorrent؟
VueTorrent هو بديل لواجهة المستخدم الويب مفتوح المصدر لـ qBittorrent، تم بناؤه باستخدام Vue 3 و Vuetify بواسطة مجتمع نشط من المساهمين. إنه يحل محل واجهة qBittorrent الافتراضية القديمة بتطبيق صفحة واحدة سريع ومتجاوب، مصمم ليشعر وكأنه أصلي على متصفحات سطح المكتب والأجهزة المحمولة على حد سواء، بما في ذلك التثبيت كتطبيق ويب تقدمي.
يجمع هذا النشر VueTorrent مع صورة qBittorrent الخاصة بـ LinuxServer من خلال تعديل Docker مدعوم رسميًا، بحيث تقوم حاوية واحدة بشحن محرك BitTorrent والواجهة الحديثة. تمنح الاستضافة الذاتية على خادم افتراضي خاص (VPS) بذرًا دائمًا، وعرض نطاق ترددي لمركز البيانات، وتوافقًا كاملاً مع مكدس أتمتة arr من خلال واجهة برمجة تطبيقات qBittorrent WebAPI القياسية.
الميزات الأساسية في VueTorrent
Vue 3 واجهة مستخدم الويب
واجهة أحادية الصفحة مبنية على Vue 3 و Vuetify تحل محل واجهة المستخدم الافتراضية القديمة لـ qBittorrent مع تصفح سلس وتحديثات مباشرة.
جاهز للجوال و PWA
يعمل التصميم المتجاوب على الهواتف والأجهزة اللوحية ويمكن تثبيته كتطبيق ويب تقدمي لتجربة تشبه التطبيقات الأصلية.
قوالب فاتحة وداكنة
تتيح لك السمات المدمجة الفاتحة والداكنة مع أعمدة لوحة التحكم القابلة للتكوين تخصيص خصائص التورنت المرئية بلمحة.
اختصارات لوحة المفاتيح
تسرّع اختصارات لوحة المفاتيح من الدرجة الأولى، بما في ذلك التحديد المتعدد وتركيز البحث وإغلاق مربعات الحوار، إدارة التورنت اليومية.
API qBittorrent الكامل
يستخدم واجهة برمجة تطبيقات الويب القياسية لـ qBittorrent، مما يجعل Sonarr و Radarr و Lidarr وأدوات arr الأخرى تعمل دون أي تهيئة إضافية.
الواجهة الخلفية المجمعة
تُشحن كنموذج Docker فوق LinuxServer qBittorrent، لذا توفر حاوية واحدة كلاً من محرك التورنت وواجهة المستخدم الحديثة.
لماذا تشغّل VueTorrent على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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