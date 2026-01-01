خصم يصل إلى 68% على VueTorrent

نشر VueTorrent بنقرة واحدة.

واجهة مستخدم ويب حديثة مبنية على Vue.js لبرنامج qBittorrent بتصميم مصقول جاهز للجوال وميزات غنية لإدارة التورنت.

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نشر VueTorrent بنقرة واحدة.

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KVM 2
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تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
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8GB RAM
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تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
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تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
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KVM 8
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1,169/الشهر
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تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
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32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام VueTorrent؟

VueTorrent هو بديل لواجهة المستخدم الويب مفتوح المصدر لـ qBittorrent، تم بناؤه باستخدام Vue 3 و Vuetify بواسطة مجتمع نشط من المساهمين. إنه يحل محل واجهة qBittorrent الافتراضية القديمة بتطبيق صفحة واحدة سريع ومتجاوب، مصمم ليشعر وكأنه أصلي على متصفحات سطح المكتب والأجهزة المحمولة على حد سواء، بما في ذلك التثبيت كتطبيق ويب تقدمي.

يجمع هذا النشر VueTorrent مع صورة qBittorrent الخاصة بـ LinuxServer من خلال تعديل Docker مدعوم رسميًا، بحيث تقوم حاوية واحدة بشحن محرك BitTorrent والواجهة الحديثة. تمنح الاستضافة الذاتية على خادم افتراضي خاص (VPS) بذرًا دائمًا، وعرض نطاق ترددي لمركز البيانات، وتوافقًا كاملاً مع مكدس أتمتة arr من خلال واجهة برمجة تطبيقات qBittorrent WebAPI القياسية.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في VueTorrent

Vue 3 واجهة مستخدم الويب

واجهة أحادية الصفحة مبنية على Vue 3 و Vuetify تحل محل واجهة المستخدم الافتراضية القديمة لـ qBittorrent مع تصفح سلس وتحديثات مباشرة.

جاهز للجوال و PWA

يعمل التصميم المتجاوب على الهواتف والأجهزة اللوحية ويمكن تثبيته كتطبيق ويب تقدمي لتجربة تشبه التطبيقات الأصلية.

قوالب فاتحة وداكنة

تتيح لك السمات المدمجة الفاتحة والداكنة مع أعمدة لوحة التحكم القابلة للتكوين تخصيص خصائص التورنت المرئية بلمحة.

اختصارات لوحة المفاتيح

تسرّع اختصارات لوحة المفاتيح من الدرجة الأولى، بما في ذلك التحديد المتعدد وتركيز البحث وإغلاق مربعات الحوار، إدارة التورنت اليومية.

API qBittorrent الكامل

يستخدم واجهة برمجة تطبيقات الويب القياسية لـ qBittorrent، مما يجعل Sonarr و Radarr و Lidarr وأدوات arr الأخرى تعمل دون أي تهيئة إضافية.

الواجهة الخلفية المجمعة

تُشحن كنموذج Docker فوق LinuxServer qBittorrent، لذا توفر حاوية واحدة كلاً من محرك التورنت وواجهة المستخدم الحديثة.

لماذا تشغّل VueTorrent على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

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