نشر phpMyAdmin بتثبيت بنقرة واحدة.
أداة إدارة قائمة على الويب لإدارة قواعد بيانات MySQL و MariaDB من خلال واجهة رسومية بديهية.
اختر خطة VPS لـ phpMyAdmin
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام phpMyAdmin؟
phpMyAdmin هو أداة الإدارة الأكثر استخدامًا عبر الويب لقواعد بيانات MySQL و MariaDB، يثق بها ملايين المطورين ومديري قواعد البيانات لأكثر من عقدين. توفر واجهة رسومية شاملة لتصفح البيانات، تنفيذ استعلامات SQL، إدارة الجداول والفهارس، التعامل مع صلاحيات المستخدمين، واستيراد أو تصدير البيانات — كل ذلك دون الحاجة إلى الوصول عبر سطر الأوامر.
يعمل هذا النشر في وضع الخادم المرن، مما يتيح لك الاتصال بأي مثيل MySQL أو MariaDB عن طريق إدخال بيانات الاعتماد الخاصة به عند تسجيل الدخول. استضافة phpMyAdmin ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على حركة مرور قاعدة البيانات داخل شبكتك ويوفر وصولاً متاحًا دائمًا ومؤمنًا عبر HTTPS.
الميزات الأساسية في phpMyAdmin
إدارة قواعد البيانات المرئية
تصفح، وابحث، وعدّل، واحذف السجلات عبر قواعد البيانات والجداول من خلال واجهة ويب سهلة الاستخدام.
محرر استعلام SQL
نفّذ الاستعلامات مع تمييز بناء الجملة، والإكمال التلقائي، ومنشئ استعلام مرئي للعمليات المعقدة.
الاستيراد والتصدير
نقل البيانات داخل وخارج باستخدام SQL و CSV و XML و JSON وتنسيقات شائعة أخرى مع خيارات قابلة للتكوين.
إدارة صلاحيات المستخدم
إنشاء وإدارة حسابات مستخدمي قاعدة البيانات مع ضوابط أذونات دقيقة عبر خوادم MySQL.
دعم الخوادم المتعددة
الاتصال بمثيلات MySQL و MariaDB مختلفة من نشر phpMyAdmin واحد باستخدام وضع الخادم الاختياري.
مراقبة الخادم
عرض إحصائيات قاعدة البيانات والجداول، وتتبع مقاييس حالة الخادم، ومراقبة الأداء في الوقت الفعلي.
لماذا تشغّل phpMyAdmin على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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