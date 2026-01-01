phpMyAdmin هو أداة الإدارة الأكثر استخدامًا عبر الويب لقواعد بيانات MySQL و MariaDB، يثق بها ملايين المطورين ومديري قواعد البيانات لأكثر من عقدين. توفر واجهة رسومية شاملة لتصفح البيانات، تنفيذ استعلامات SQL، إدارة الجداول والفهارس، التعامل مع صلاحيات المستخدمين، واستيراد أو تصدير البيانات — كل ذلك دون الحاجة إلى الوصول عبر سطر الأوامر.

يعمل هذا النشر في وضع الخادم المرن، مما يتيح لك الاتصال بأي مثيل MySQL أو MariaDB عن طريق إدخال بيانات الاعتماد الخاصة به عند تسجيل الدخول. استضافة phpMyAdmin ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على حركة مرور قاعدة البيانات داخل شبكتك ويوفر وصولاً متاحًا دائمًا ومؤمنًا عبر HTTPS.