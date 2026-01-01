useSend هو بديل مفتوح المصدر لـ Resend و SendGrid و Postmark يتيح لك امتلاك مكدس إرسال البريد الإلكتروني بالكامل. مبني على Next.js مع AWS SES كواجهة خلفية للتسليم، يوفر واجهة REST API نظيفة وبوابة SMTP لكل من رسائل البريد الإلكتروني للمعاملات والتسويق — دون رسوم لكل بريد إلكتروني أو قيود على البائع.

استضافة useSend ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يضع نطاقات الإرسال وقوائم المشتركين وتحليلات البريد الإلكتروني بالكامل تحت سيطرتك. تحصل على لوحة تحكم موحدة لمراقبة قابلية التسليم، وإدارة النطاقات، والتعامل مع الارتدادات وwebhooks، وجدولة الحملات — كل ذلك من البنية التحتية التي تمتلكها.