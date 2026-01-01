نشر useSend بتثبيت بنقرة واحدة.
بنية تحتية مفتوحة المصدر لإرسال البريد الإلكتروني — استضف ذاتيًا منصة البريد الإلكتروني للمعاملات والتسويق الخاصة بك.
اختر خطة VPS لـ useSend
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام useSend؟
useSend هو بديل مفتوح المصدر لـ Resend و SendGrid و Postmark يتيح لك امتلاك مكدس إرسال البريد الإلكتروني بالكامل. مبني على Next.js مع AWS SES كواجهة خلفية للتسليم، يوفر واجهة REST API نظيفة وبوابة SMTP لكل من رسائل البريد الإلكتروني للمعاملات والتسويق — دون رسوم لكل بريد إلكتروني أو قيود على البائع.
استضافة useSend ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يضع نطاقات الإرسال وقوائم المشتركين وتحليلات البريد الإلكتروني بالكامل تحت سيطرتك. تحصل على لوحة تحكم موحدة لمراقبة قابلية التسليم، وإدارة النطاقات، والتعامل مع الارتدادات وwebhooks، وجدولة الحملات — كل ذلك من البنية التحتية التي تمتلكها.
الميزات الأساسية في useSend
REST API & SMTP
إرسال رسائل البريد الإلكتروني عبر واجهة برمجة تطبيقات REST سهلة الاستخدام للمطورين أو بروتوكول SMTP القياسي — متوافق تمامًا مع التطبيقات ومكتبات البريد الإلكتروني الحالية.
تحليلات التسليم
تتبع رسائل البريد الإلكتروني المسلمة والمفتوحة والتي تم النقر عليها والمرتدة في الوقت الفعلي باستخدام لوحة تحكم تحليلات مدمجة.
إدارة النطاقات
أضف نطاقات إرسال مخصصة وتحقق منها باستخدام إرشادات سجلات DNS، مع الحفاظ على سمعة البريد الإلكتروني مرتبطة ببنيتك التحتية الخاصة.
إرسال مجدول
ضع رسائل البريد الإلكتروني في قائمة الانتظار للتسليم المستقبلي باستخدام واجهة برمجة تطبيقات الجدولة (Schedule API)، مما يتيح حملات التنقيط وتدفقات المعاملات التي تراعي المناطق الزمنية.
أحداث Webhook
تلقي أحداث التسليم في الوقت الفعلي — الارتدادات، الشكاوى، الفتحات، والنقرات — عبر خطافات الويب القابلة للتكوين للمعالجة اللاحقة.
لماذا تشغّل useSend على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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