Wakapi هو متتبع لنشاط البرمجة مستضاف ذاتيًا ومتوافق تمامًا مع إضافات محرر WakaTime. يقوم بجمع الوقت المستغرق في البرمجة مقسمًا حسب المشروع واللغة والمحرر ونظام التشغيل، ويعرض البيانات في لوحة تحكم مرئية دون مشاركة أي شيء مع خدمات السحابة الخارجية.

استضافة Wakapi ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على خصوصية نشاطك البرمجي مع توفير جميع الرؤى التي يقدمها WakaTime. وهو يدعم الملخصات الأسبوعية عبر البريد الإلكتروني، ولوحات المتصدرين العامة لتحفيز الفريق، وإنشاء شارات README لملفات تعريف GitHub، والتكامل مع المحررات الشائعة بما في ذلك VS Code وJetBrains IDEs وVim.