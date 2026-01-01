نشر Wakapi بتثبيت بنقرة واحدة.
متتبع وقت البرمجة ذاتي الاستضافة متوافق مع إضافات WakaTime، مع لوحات معلومات وتقارير ولوحات صدارة.
اختر خطة VPS لـ Wakapi
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Wakapi؟
Wakapi هو متتبع لنشاط البرمجة مستضاف ذاتيًا ومتوافق تمامًا مع إضافات محرر WakaTime. يقوم بجمع الوقت المستغرق في البرمجة مقسمًا حسب المشروع واللغة والمحرر ونظام التشغيل، ويعرض البيانات في لوحة تحكم مرئية دون مشاركة أي شيء مع خدمات السحابة الخارجية.
استضافة Wakapi ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على خصوصية نشاطك البرمجي مع توفير جميع الرؤى التي يقدمها WakaTime. وهو يدعم الملخصات الأسبوعية عبر البريد الإلكتروني، ولوحات المتصدرين العامة لتحفيز الفريق، وإنشاء شارات README لملفات تعريف GitHub، والتكامل مع المحررات الشائعة بما في ذلك VS Code وJetBrains IDEs وVim.
الميزات الأساسية في Wakapi
متوافق مع WakaTime
يعمل مع جميع إضافات محرر WakaTime الحالية — فقط وجهها إلى مثيل Wakapi المستضاف ذاتيًا بدلاً من wakatime.com.
لوحات معلومات البرمجة
تصور الوقت المستغرق لكل مشروع ولغة ومحرر ونظام تشغيل باستخدام رسوم بيانية قابلة للتصفية تغطي أي نطاق زمني.
تقارير بريد إلكتروني أسبوعية
احصل على ملخصات أسبوعية آلية لنشاطك البرمجي يتم تسليمها مباشرة إلى بريدك الوارد.
شارات GitHub
أنشئ شارات README ديناميكية تعرض وقت الترميز الأسبوعي الخاص بك لعرضها على صفحات ملفات تعريف GitHub.
لوحات صدارة الفريق
شارك لوحة صدارة عامة مع زملائك في الفريق لتتبع ومقارنة نشاط البرمجة عبر فريق التطوير.
لماذا تشغّل Wakapi على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
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