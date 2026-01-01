Hermes WebUI هو تطبيق ويب خفيف الوزن ومفتوح المصدر يجلب وكيل Hermes للذكاء الاصطناعي — وهو وكيل ذاتي التحسين، يعمل دائمًا، من Nous Research — إلى متصفحك مع تكافؤ شبه كامل 1:1 لواجهة سطر الأوامر (CLI). يجمع هذا القالب واجهة المستخدم الويب (WebUI) مع بوابة وكيل Hermes (Hermes Agent) الأصلية، بحيث يمنحك نشر واحد كلاً من واجهة الدردشة في المتصفح والوكيل طويل الأمد الذي يشغلها.

تتيح لك استضافة Hermes WebUI ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بمحادثاتك، وذاكرة الوكيل، ومهاراته، ومفاتيح API للمزود على بنية تحتية تتحكم بها. أنت تختار مزودي النماذج، وتحتفظ بالجلسات، وتصل إلى الوكيل بأمان من سطح المكتب أو الجوال دون إرسال البيانات عبر خدمة SaaS تابعة لجهة خارجية.