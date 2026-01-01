خصم يصل إلى 68% على Hermes WebUI

نشر Hermes WebUI بنقرة واحدة.

نشر هيرميس متكامل يقرن وكيل هيرميس للذكاء الاصطناعي مع واجهة مستخدم سريعة للدردشة عبر الويب مستضافة ذاتيًا.

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خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
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نشر Hermes WebUI بنقرة واحدة.

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خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Hermes WebUI؟

Hermes WebUI هو تطبيق ويب خفيف الوزن ومفتوح المصدر يجلب وكيل Hermes للذكاء الاصطناعي — وهو وكيل ذاتي التحسين، يعمل دائمًا، من Nous Research — إلى متصفحك مع تكافؤ شبه كامل 1:1 لواجهة سطر الأوامر (CLI). يجمع هذا القالب واجهة المستخدم الويب (WebUI) مع بوابة وكيل Hermes (Hermes Agent) الأصلية، بحيث يمنحك نشر واحد كلاً من واجهة الدردشة في المتصفح والوكيل طويل الأمد الذي يشغلها.

تتيح لك استضافة Hermes WebUI ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بمحادثاتك، وذاكرة الوكيل، ومهاراته، ومفاتيح API للمزود على بنية تحتية تتحكم بها. أنت تختار مزودي النماذج، وتحتفظ بالجلسات، وتصل إلى الوكيل بأمان من سطح المكتب أو الجوال دون إرسال البيانات عبر خدمة SaaS تابعة لجهة خارجية.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Hermes WebUI

الوكيل المدمج + واجهة المستخدم الويب

يشحن بوابة وكيل هيرميس الأصلية وواجهة المستخدم الرسومية (WebUI) جنبًا إلى جنب مع وحدة تخزين حالة مشتركة بحيث تبقى الجلسات والمهارات والذاكرة على قيد الحياة بعد إعادة التشغيل ويتم إعادة استخدامها بواسطة كلا الواجهتين.

تطابق CLI كامل

كل ما يمكنك فعله في محطة هيرميس — الدردشة، الأدوات، الجدولة، الذاكرة، المهارات — يمكن الوصول إليه من نفس واجهة الويب.

تخطيط مساحة العمل ثلاثي الألواح

الجلسات والتنقل على اليسار، والدردشة في المنتصف، ومتصفح ملفات مساحة العمل المباشرة على اليمين مع معاينات مضمنة.

البث باستخدام بطاقات الأدوات

تدفق الرموز المرسلة من الخادم، بطاقات استدعاء الأدوات المضمنة، رسوم بيانية من نوع Mermaid، تمييز بناء الجملة، وحلقة استخدام السياق المدمجة في تذييل المحرر.

PWA الجوال أولاً

تصميم متجاوب للهاتف المحمول مع قائمة جانبية وعناصر تحكم باللمس — قم بتثبيته على شاشتك الرئيسية وقم بتشغيل Hermes من هاتفك.

نماذج محايدة للمزود

قم بتوصيل مفاتيح OpenAI أو Anthropic أو Google أو OpenRouter عند النشر والتبديل بين النماذج من قائمة منسدلة ديناميكية في واجهة المستخدم.

لماذا تشغّل Hermes WebUI على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

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