نشر Hermes WebUI بنقرة واحدة.
نشر هيرميس متكامل يقرن وكيل هيرميس للذكاء الاصطناعي مع واجهة مستخدم سريعة للدردشة عبر الويب مستضافة ذاتيًا.
اختر خطة VPS لـ Hermes WebUI
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Hermes WebUI؟
Hermes WebUI هو تطبيق ويب خفيف الوزن ومفتوح المصدر يجلب وكيل Hermes للذكاء الاصطناعي — وهو وكيل ذاتي التحسين، يعمل دائمًا، من Nous Research — إلى متصفحك مع تكافؤ شبه كامل 1:1 لواجهة سطر الأوامر (CLI). يجمع هذا القالب واجهة المستخدم الويب (WebUI) مع بوابة وكيل Hermes (Hermes Agent) الأصلية، بحيث يمنحك نشر واحد كلاً من واجهة الدردشة في المتصفح والوكيل طويل الأمد الذي يشغلها.
تتيح لك استضافة Hermes WebUI ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بمحادثاتك، وذاكرة الوكيل، ومهاراته، ومفاتيح API للمزود على بنية تحتية تتحكم بها. أنت تختار مزودي النماذج، وتحتفظ بالجلسات، وتصل إلى الوكيل بأمان من سطح المكتب أو الجوال دون إرسال البيانات عبر خدمة SaaS تابعة لجهة خارجية.
الميزات الأساسية في Hermes WebUI
الوكيل المدمج + واجهة المستخدم الويب
يشحن بوابة وكيل هيرميس الأصلية وواجهة المستخدم الرسومية (WebUI) جنبًا إلى جنب مع وحدة تخزين حالة مشتركة بحيث تبقى الجلسات والمهارات والذاكرة على قيد الحياة بعد إعادة التشغيل ويتم إعادة استخدامها بواسطة كلا الواجهتين.
تطابق CLI كامل
كل ما يمكنك فعله في محطة هيرميس — الدردشة، الأدوات، الجدولة، الذاكرة، المهارات — يمكن الوصول إليه من نفس واجهة الويب.
تخطيط مساحة العمل ثلاثي الألواح
الجلسات والتنقل على اليسار، والدردشة في المنتصف، ومتصفح ملفات مساحة العمل المباشرة على اليمين مع معاينات مضمنة.
البث باستخدام بطاقات الأدوات
تدفق الرموز المرسلة من الخادم، بطاقات استدعاء الأدوات المضمنة، رسوم بيانية من نوع Mermaid، تمييز بناء الجملة، وحلقة استخدام السياق المدمجة في تذييل المحرر.
PWA الجوال أولاً
تصميم متجاوب للهاتف المحمول مع قائمة جانبية وعناصر تحكم باللمس — قم بتثبيته على شاشتك الرئيسية وقم بتشغيل Hermes من هاتفك.
نماذج محايدة للمزود
قم بتوصيل مفاتيح OpenAI أو Anthropic أو Google أو OpenRouter عند النشر والتبديل بين النماذج من قائمة منسدلة ديناميكية في واجهة المستخدم.
لماذا تشغّل Hermes WebUI على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.