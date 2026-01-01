نشر FalkorDB بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات رسوم بيانية عالية الأداء مصممة لـ GraphRAG، والرسوم البيانية المعرفية، واستعلامات Cypher في الوقت الفعلي على نطاق واسع.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام FalkorDB؟
FalkorDB هو محرك قاعدة بيانات رسوم بيانية مفتوح المصدر مبني على Redis، ومصمم لاستعلامات الرسوم البيانية عالية الأداء باستخدام لغة الاستعلام OpenCypher. يقوم بتخزين بيانات الرسوم البيانية محليًا في الذاكرة، مما يتيح أوقات اجتياز أقل من المللي ثانية عبر علاقات الكيانات المعقدة — مما يجعله مناسبًا تمامًا لخطوط أنابيب GraphRAG، ومحركات التوصية، واكتشاف الاحتيال، ورسوم بيانية الهوية، وتحليل طوبولوجيا الشبكة.
يأتي FalkorDB مزودًا بواجهة مستخدم مدمجة قائمة على المتصفح على المنفذ 3000، مما يتيح لك استكشاف الرسوم البيانية، وتشغيل استعلامات Cypher، وتصور علاقات العقد والحواف دون الحاجة إلى أي أدوات إضافية. الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تبقي بيانات الرسم البياني الخاصة بك تحت سيطرتك الكاملة بدون قيود على الاستعلامات، ولا تسعير لكل عقدة، ووصول مباشر لضبط إعدادات الأداء بدقة.
الميزات الأساسية في FalkorDB
OpenCypher لغة الاستعلام
اكتب استعلامات رسوم بيانية معبرة باستخدام OpenCypher، اللغة التعريفية القياسية في الصناعة لتصفح العقد والحواف والأنماط.
واجهة مستخدم الويب المدمجة
استكشف الرسوم البيانية، وقم بتشغيل استعلامات Cypher، وتصور العلاقات مباشرة في المتصفح دون تثبيت أي أدوات عميل إضافية.
الأداء في الذاكرة
يتم تخزين بيانات الرسوم البيانية بشكل أصلي في الذاكرة، مما يتيح أوقات اجتياز في جزء من الثانية حتى عبر العلاقات المترابطة بعمق ومتعددة القفزات.
GraphRAG جاهز
مُحسّن لمسارات التوليد المعززة بالاسترجاع التي تتطلب اجتيازًا دقيقًا ومنخفض الكمون للرسوم البيانية المعرفية في وقت الاستدلال.
متوافق مع بروتوكول ريديس
يتحدث بروتوكول Redis بحيث يمكن لأي مكتبة عميل Redis الاتصال بـ FalkorDB بدون برامج تشغيل إضافية أو حزم SDK مخصصة.
مصادقة كلمة المرور
تأمين الوصول باستخدام مصادقة كلمة المرور على مستوى Redis، مما يحافظ على حماية بيانات الرسم البياني الخاصة بك من الاتصالات غير المصرح بها.
لماذا تشغّل FalkorDB على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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