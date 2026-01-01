FalkorDB هو محرك قاعدة بيانات رسوم بيانية مفتوح المصدر مبني على Redis، ومصمم لاستعلامات الرسوم البيانية عالية الأداء باستخدام لغة الاستعلام OpenCypher. يقوم بتخزين بيانات الرسوم البيانية محليًا في الذاكرة، مما يتيح أوقات اجتياز أقل من المللي ثانية عبر علاقات الكيانات المعقدة — مما يجعله مناسبًا تمامًا لخطوط أنابيب GraphRAG، ومحركات التوصية، واكتشاف الاحتيال، ورسوم بيانية الهوية، وتحليل طوبولوجيا الشبكة.

يأتي FalkorDB مزودًا بواجهة مستخدم مدمجة قائمة على المتصفح على المنفذ 3000، مما يتيح لك استكشاف الرسوم البيانية، وتشغيل استعلامات Cypher، وتصور علاقات العقد والحواف دون الحاجة إلى أي أدوات إضافية. الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تبقي بيانات الرسم البياني الخاصة بك تحت سيطرتك الكاملة بدون قيود على الاستعلامات، ولا تسعير لكل عقدة، ووصول مباشر لضبط إعدادات الأداء بدقة.