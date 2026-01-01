نشر Judge0 CE بتثبيت بنقرة واحدة.
واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة المصدر لتنفيذ التعليمات البرمجية، تقوم بتجميع وتشغيل الإرسالات بأكثر من 60 لغة برمجة داخل بيئة معزولة.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Judge0 CE؟
Judge0 CE هو نظام قاضٍ عبر الإنترنت مفتوح المصدر يوفر واجهة برمجة تطبيقات HTTP JSON بسيطة لتجميع وتنفيذ الشيفرة المصدرية عبر أكثر من 60 لغة برمجة، بما في ذلك C، C++، Java، Python، JavaScript، Go، Rust، و Ruby. يتم تجميع كل إرسال وتشغيله داخل بيئة معزولة تمامًا ومحدودة الموارد (sandbox) باستخدام مساحات أسماء نواة Linux و cgroups، مما يمنع العمليات الجامحة، استنزاف الذاكرة، أو اختراقات نظام الملفات.
تتيح لك استضافة Judge0 ذاتيًا بناء منصات تقييم الأكواد، أو أنظمة تحكيم للمسابقات البرمجية، أو أدوات تعليمية دون الاعتماد على خدمات تنفيذ خارجية. أنت تمتلك واجهة برمجة التطبيقات (API)، وتتحكم في حدود المعدل، وتحتفظ بجميع بيانات الإرسال على خادمك الافتراضي الخاص (VPS). إصدار CE مجاني ومرخص تحت رخصة MIT، وبدون رسوم لكل عملية تنفيذ بغض النظر عن الحجم.
الميزات الأساسية في Judge0 CE
دعم أكثر من 60 لغة
نفّذ عمليات الإرسال بلغات C، C++، Java، Python، JavaScript، Go، Rust، Ruby، وعشرات غيرها — يتم التعامل معها جميعًا بواسطة نقطة نهاية API موحدة واحدة.
تنفيذ معزول في صندوق رمل
يتم تشغيل كل عملية إرسال في بيئة حماية على مستوى النواة (kernel-level sandbox) مع حدود صارمة لوقت وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والعمليات، مما يمنع التداخل بين عمليات التنفيذ المتزامنة.
API HTTP JSON بسيط
قم بإنشاء إرسال يتضمن الكود المصدري ومعرّف اللغة عبر طلب POST واحد، ثم استعلم أو انتظر بشكل متزامن للحصول على الحكم والمخرجات وإحصائيات وقت التشغيل.
المصادقة والتفويض
احمِ واجهة برمجة التطبيقات (API) باستخدام رؤوس رموز المصادقة والتفويض القابلة للتكوين، مما يسمح بالوصول المتحكم فيه للعملاء الموثوق بهم فقط.
مجموعة عمال غير متزامنة
تقوم عملية عامل منفصلة بتفريغ قائمة انتظار التنفيذ من Redis، بحيث يظل خادم API مستجيبًا تحت أحمال الإرسال العالية.
تحديد المعدل المدمج
يمكن تهيئة تحديد معدل لكل عميل لمنع متصل واحد من إشباع مجمع التنفيذ في بيئة نشر مشتركة.
لماذا تشغّل Judge0 CE على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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