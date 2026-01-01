Judge0 CE هو نظام قاضٍ عبر الإنترنت مفتوح المصدر يوفر واجهة برمجة تطبيقات HTTP JSON بسيطة لتجميع وتنفيذ الشيفرة المصدرية عبر أكثر من 60 لغة برمجة، بما في ذلك C، C++، Java، Python، JavaScript، Go، Rust، و Ruby. يتم تجميع كل إرسال وتشغيله داخل بيئة معزولة تمامًا ومحدودة الموارد (sandbox) باستخدام مساحات أسماء نواة Linux و cgroups، مما يمنع العمليات الجامحة، استنزاف الذاكرة، أو اختراقات نظام الملفات.

تتيح لك استضافة Judge0 ذاتيًا بناء منصات تقييم الأكواد، أو أنظمة تحكيم للمسابقات البرمجية، أو أدوات تعليمية دون الاعتماد على خدمات تنفيذ خارجية. أنت تمتلك واجهة برمجة التطبيقات (API)، وتتحكم في حدود المعدل، وتحتفظ بجميع بيانات الإرسال على خادمك الافتراضي الخاص (VPS). إصدار CE مجاني ومرخص تحت رخصة MIT، وبدون رسوم لكل عملية تنفيذ بغض النظر عن الحجم.