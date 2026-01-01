نشر Bluesky Ozone بنقرة واحدة.
خدمة إشراف وتصنيف مستضافة ذاتيًا لشبكة بلوسكاي وتطبيقات بروتوكول AT الأخرى.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Bluesky Ozone؟
Bluesky Ozone هي خدمة الإشراف والتصنيف الرسمية لبروتوكول AT، الشبكة المفتوحة التي تشغل Bluesky. فهي تجمع بين واجهة مستخدم ويب Next.js وخدمة خلفية تتيح للمشرفين فرز التقارير، وإزالة أو تعليق المحتوى والحسابات، وتطبيق التصنيفات، ونشر تلك التصنيفات مرة أخرى إلى الشبكة عبر WebSockets.
تشغيل مثيل Ozone الخاص بك يحولك إلى مصنف قابل للتكديس يمكن لمستخدمي Bluesky الاشتراك فيه، مما يمنح المجتمعات والناشرين والباحثين طريقة لتشكيل ما يرونه هم وأعضاؤهم دون الاعتماد على أي مزود إشراف واحد. الاستضافة الذاتية تحافظ على التقارير وسجل التصنيفات وقرارات السياسة على بنية تحتية تتحكم فيها.
الميزات الأساسية في Bluesky Ozone
وضع العلامات القابل للتكديس
انشر تصنيفات يمكن لمستخدمي Bluesky الاشتراك فيها، مع وضع طبقات من آراء الإشراف الخاصة بك فوق سياسات الشبكة الافتراضية.
فرز التقارير
مراجعة تقارير الإشراف الواردة وتصعيدها واتخاذ إجراء بشأنها من واجهة واحدة مصممة لفرق الإشراف.
الإزالة والتعليق
تطبيق عمليات الإزالة، وتعليق الحسابات، والتراجع عن القرارات مع سجل تدقيق كامل مرتبط بهوية المشرف.
قوالب البريد الإلكتروني
أرسل رسائل بريد إلكتروني معتدلة ومعدة مسبقًا إلى المستخدمين المتأثرين مباشرةً من لوحة التحكم لضمان التواصل المتسق.
قواعد التسميات المخصصة
أنشئ وعدّل مفردات التصنيفات الخاصة بك لتناسب المجتمعات المتخصصة أو اللغات أو سياسات المحتوى.
لماذا تشغّل Bluesky Ozone على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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