Bluesky Ozone هي خدمة الإشراف والتصنيف الرسمية لبروتوكول AT، الشبكة المفتوحة التي تشغل Bluesky. فهي تجمع بين واجهة مستخدم ويب Next.js وخدمة خلفية تتيح للمشرفين فرز التقارير، وإزالة أو تعليق المحتوى والحسابات، وتطبيق التصنيفات، ونشر تلك التصنيفات مرة أخرى إلى الشبكة عبر WebSockets.

تشغيل مثيل Ozone الخاص بك يحولك إلى مصنف قابل للتكديس يمكن لمستخدمي Bluesky الاشتراك فيه، مما يمنح المجتمعات والناشرين والباحثين طريقة لتشكيل ما يرونه هم وأعضاؤهم دون الاعتماد على أي مزود إشراف واحد. الاستضافة الذاتية تحافظ على التقارير وسجل التصنيفات وقرارات السياسة على بنية تحتية تتحكم فيها.