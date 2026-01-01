نشر LinkStack بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة رابط في السيرة الذاتية مستضافة ذاتيًا لبناء صفحات هبوط ذات علامة تجارية بروابط غير محدودة وتحكم كامل في التصميم.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام LinkStack؟
LinkStack هو منصة مفتوحة المصدر لروابط السيرة الذاتية (link-in-bio) تتيح للمبدعين والشركات والمؤسسات مركزة جميع روابطهم المهمة في صفحة هبوط واحدة قابلة للتخصيص. مبني على PHP و Laravel، يوفر روابط غير محدودة، وثيمات مخصصة، وأيقونات اجتماعية، وتحليلات النقرات، ودعمًا متعدد المستخدمين جاهزًا للاستخدام — وهي ميزات عادةً ما تحجبها البدائل التجارية مثل Linktree خلف المستويات المدفوعة.
استضافة LinkStack ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على تحليلات الزوار وبيانات النقرات وتكوين الصفحة تحت سيطرتك الكاملة، بدون رسوم اشتراك لكل صفحة، ولا إعلانات محقونة في المستويات المجانية، ولا خطر تعليق رابط سيرتك الذاتية بواسطة منصة طرف ثالث. قم بتوصيل نطاق مخصص عبر Traefik وتصبح الصفحة جزءًا متكاملًا من بنيتك التحتية الخاصة بك، مع علامة تجارية كاملة.
الميزات الأساسية في LinkStack
روابط غير محدودة
أضف ما تشاء من الروابط والأقسام والصفحات حسب حاجتك، بدون قيود شهرية، أو حدود للعناصر، أو رسوم لكل رابط من مزود خدمة SaaS.
قوالب مخصصة
اختر من السمات المضمنة أو أعد تصميم الصفحات بالكامل باستخدام CSS مخصص، وخلفيات، وأشكال أزرار، ورسوم متحركة لتناسب علامتك التجارية.
تحليلات مدمجة
تتبع مشاهدات الصفحة وعدد النقرات لكل رابط داخل لوحة الإدارة دون حقن بكسلات تتبع تابعة لجهات خارجية في متصفحات زوارك.
دعم متعدد المستخدمين
استضف صفحات لفرق أو وكالات بأكملها مع حسابات مستخدمين منفصلة، ووصول قائم على الأدوار، وإدارة مركزية على مثيل واحد.
أيقونات اجتماعية ومخصصة
أضف أيقونات لشبكات التواصل الاجتماعي الرئيسية بالإضافة إلى أيقونات مخصصة تم تحميلها بحيث تظل الروابط متناسقة بصريًا ويمكن التعرف عليها على الفور.
التحديث بنقرة واحدة
تطبيق الإصدارات الجديدة مباشرة من لوحة الإدارة باستخدام المحدّث المدمج، مما يحافظ على تحديث مثيلك دون إعادة بناء الحاوية.
لماذا تشغّل LinkStack على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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