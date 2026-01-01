نشر Hollama بنقرة واحدة.
واجهة ويب بسيطة للدردشة مع نماذج Ollama و OpenAI التي تخزن كل محادثة في متصفحك.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Hollama؟
Hollama هو عميل دردشة مُركّز لنماذج اللغات الكبيرة يتصل مباشرة من متصفحك بخادم Ollama واحد أو أكثر، أو نقاط نهاية متوافقة مع OpenAI، أو كليهما في نفس الوقت. لا توجد قاعدة بيانات مركزية، ولا نظام حسابات، ولا قياس عن بعد — حيث تعيش الجلسات والمطالبات والإعدادات ومفاتيح API كلها في التخزين المحلي للمتصفح ولا تلامس أبدًا الخادم الذي يستضيف واجهة المستخدم.
استضافة Hollama ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تمنح فريقًا صغيرًا عنوان URL واحدًا دائم التشغيل للتحدث مع نماذج Ollama الخاصة أو مفاتيح OpenAI المشتركة، مع واجهة نظيفة على غرار المحرر مصممة خصيصًا للمطالبات الطويلة ونماذج الاستدلال والمحادثات الغنية بالتعليمات البرمجية.
الميزات الأساسية في Hollama
أولاما وOpenAI
اتصل بخوادم Ollama المحلية، أو OpenAI، أو أي نقطة نهاية متوافقة مع OpenAI، وقم بالتبديل بينها داخل جلسة واحدة.
دعم الخوادم المتعددة
تسجيل عدة خوادم Ollama وOpenAI في وقت واحد وتوجيه كل جلسة إلى واجهة خلفية مختلفة دون إعادة تهيئة التطبيق.
التخزين المحلي للمتصفح
يتم الاحتفاظ بكل جلسة، ومطالبة، وإعداد، ومفتاح API في التخزين المحلي للمتصفح، لذلك لا يتم تخزين المحادثات أبدًا على خادم VPS أو خادم تابع لجهة خارجية.
مطالبات بجودة تحريرية
حقول إدخال كبيرة مع ميزات محرر الأكواد، وعرض Markdown، وتمييز بناء الجملة، وتدوين KaTeX الرياضي، مصممة للعمل التقني.
المنطق والرؤية
دعم من الدرجة الأولى لنماذج الاستدلال ونماذج الرؤية التي تستخدم مدخلات الصور، وهو مثالي لإصدارات Ollama وOpenAI الأحدث.
استيراد وتصدير
انسخ الجلسات احتياطيًا أو انقلها بين الأجهزة باستخدام أداة الاستيراد والتصدير المدمجة بحيث لا يكون تخزين المتصفح مقيدًا أبدًا.
لماذا تشغّل Hollama على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
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