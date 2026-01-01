Open Dronelog هو محلل مفتوح المصدر لسجلات طيران الطائرات بدون طيار يستورد صادرات DJI و Litchi و Airdata إلى قاعدة بيانات DuckDB محلية ويعرضها من خلال لوحة تحكم ويب تفاعلية. على عكس الخدمات السحابية التي تحبس سجل طيرانك خلف الاشتراكات أو حدود التحميل، تبقى كل رحلة، والرقم التسلسلي للبطارية، وعينة القياس عن بعد على خادمك الخاص، وتُجرى التحليلات محليًا مع تقليل حجم العينات تلقائيًا لمجموعات البيانات الكبيرة جدًا.

استضافة Open Dronelog ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تبقي مسارات الطيران التي يمكن تحديد الهوية الشخصية منها، والأرقام التسلسلية للطائرات بدون طيار، وسجل البطارية تحت سيطرتك بالكامل. يمكنك مزامنة السجلات تلقائيًا من مجلد مثبت، وإنشاء تقارير تنظيمية قابلة للطباعة بحجم A4 للسلطات، ومشاركة نسخة واحدة عبر فريق طائرات بدون طيار بأكمله بدون رسوم لكل طيار.