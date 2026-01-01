نشر Open Dronelog بنقرة واحدة.
محلل مستضاف ذاتيًا لسجلات طيران طائرات DJI و Litchi بدون طيار مع خرائط ثلاثية الأبعاد ورسوم بيانية للقياس عن بعد وتقارير طيران قابلة للطباعة.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Open Dronelog؟
Open Dronelog هو محلل مفتوح المصدر لسجلات طيران الطائرات بدون طيار يستورد صادرات DJI و Litchi و Airdata إلى قاعدة بيانات DuckDB محلية ويعرضها من خلال لوحة تحكم ويب تفاعلية. على عكس الخدمات السحابية التي تحبس سجل طيرانك خلف الاشتراكات أو حدود التحميل، تبقى كل رحلة، والرقم التسلسلي للبطارية، وعينة القياس عن بعد على خادمك الخاص، وتُجرى التحليلات محليًا مع تقليل حجم العينات تلقائيًا لمجموعات البيانات الكبيرة جدًا.
استضافة Open Dronelog ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تبقي مسارات الطيران التي يمكن تحديد الهوية الشخصية منها، والأرقام التسلسلية للطائرات بدون طيار، وسجل البطارية تحت سيطرتك بالكامل. يمكنك مزامنة السجلات تلقائيًا من مجلد مثبت، وإنشاء تقارير تنظيمية قابلة للطباعة بحجم A4 للسلطات، ومشاركة نسخة واحدة عبر فريق طائرات بدون طيار بأكمله بدون رسوم لكل طيار.
الميزات الأساسية في Open Dronelog
استيراد سجلات متعددة التنسيقات
استيراد ملفات DJI .txt، وLitchi CSV، وصادرات Airdata مع الكشف التلقائي عن الوحدات، وإلغاء التكرار الذكي، ومكونات تحليل الطرف الثالث الاختيارية.
خرائط رحلات جوية تفاعلية
إعادة تشغيل الرحلات الجوية على خريطة ثلاثية الأبعاد مع طبقات قابلة للتحديد من الأقمار الصناعية أو الطبوغرافية أو OpenStreetMap، وتحكم متغير في السرعة، وتصور مباشر لعصا التحكم عن بعد (RC).
مخططات القياس عن بعد
رسوم بيانية متزامنة قابلة للتكبير بالسحب للارتفاع والسرعة وفولتية خلايا البطارية والاتجاه وإشارة التحكم عن بعد (RC) ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والمسافة إلى نقطة البداية لكل رحلة.
تتبع صحة البطارية
تساعدك أعداد دورات كل بطارية، وسجل سعة الشحن الكاملة، واتجاهات دقائق الاستخدام على اكتشاف التدهور قبل أن تفشل البطارية أثناء الطيران.
تقارير الرحلات القابلة للطباعة
إنشاء تقارير HTML قابلة للتكوين بحجم A4 مع مجموعات حقول قابلة للتحديد وبيانات الطقس وتجميع يومي، والتي تُطبع مباشرة إلى PDF للجهات المختصة.
تخزين محلي أولاً
جميع الرحلات موجودة في قاعدة بيانات DuckDB محلية مع تصدير بصيغ CSV و JSON و GPX و KML بالإضافة إلى النسخ الاحتياطي والاستعادة الكاملين — لا يلزم التحميل السحابي.
لماذا تشغّل Open Dronelog على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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