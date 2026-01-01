نشر Shlink بنقرة واحدة.
أداة اختصار الروابط المستضافة ذاتيًا مع روابط قصيرة ذات علامة تجارية، وتحليلات النقرات، ورموز QR، وواجهة برمجة تطبيقات REST كاملة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Shlink؟
Shlink هو خدمة قوية ومفتوحة المصدر لتقصير الروابط تمنحك ملكية كاملة لبنية الروابط التحتية الخاصة بك. على عكس الخدمات التجارية التي تفرض علامات تجارية أو مستويات تسعير أو متطلبات مشاركة البيانات، يتيح لك Shlink إنشاء روابط قصيرة ذات علامة تجارية على نطاقك الخاص دون أي تبعية لطرف ثالث.
استضافة Shlink ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن بيانات النقرات والتحليلات وتكوينات الروابط الخاصة بك تظل تحت سيطرتك بالكامل. مع أكثر من 4,600 نجمة على GitHub، يعد Shlink مشروعًا مثبتًا ويتم صيانته بنشاط، ويثق به الشركات ومنشئو المحتوى والمطورون الذين يحتاجون إلى تقصير موثوق للروابط دون قيود البائع.
الميزات الأساسية في Shlink
روابط قصيرة بعلامة تجارية
أنشئ روابط قصيرة على دومينك المخصص، مع الحفاظ على اتساق علامتك التجارية عبر كل المحتوى المشترك.
تحليلات النقرات
تتبع إحصائيات النقر التفصيلية بما في ذلك الموقع الجغرافي ونوع الجهاز وبيانات الإحالة لكل رابط قصير.
إنشاء رمز الاستجابة السريعة (QR Code)
توليد رموز QR تلقائيًا لأي رابط قصير، جاهزة للمواد المطبوعة والعروض التقديمية والحملات غير المتصلة بالإنترنت.
REST API وصول
قم بإنشاء وإدارة الروابط برمجيًا عبر واجهة برمجة تطبيقات REST كاملة، مما يتيح التكامل مع أدواتك وسير عملك الحاليين.
انتهاء صلاحية الرابط والأمان
تعيين تواريخ انتهاء الصلاحية وحماية الروابط الحساسة بكلمة مرور للتحكم في الوصول وفرض المشاركة محدودة المدة.
لماذا تشغّل Shlink على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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