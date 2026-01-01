Shlink هو خدمة قوية ومفتوحة المصدر لتقصير الروابط تمنحك ملكية كاملة لبنية الروابط التحتية الخاصة بك. على عكس الخدمات التجارية التي تفرض علامات تجارية أو مستويات تسعير أو متطلبات مشاركة البيانات، يتيح لك Shlink إنشاء روابط قصيرة ذات علامة تجارية على نطاقك الخاص دون أي تبعية لطرف ثالث.

استضافة Shlink ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن بيانات النقرات والتحليلات وتكوينات الروابط الخاصة بك تظل تحت سيطرتك بالكامل. مع أكثر من 4,600 نجمة على GitHub، يعد Shlink مشروعًا مثبتًا ويتم صيانته بنشاط، ويثق به الشركات ومنشئو المحتوى والمطورون الذين يحتاجون إلى تقصير موثوق للروابط دون قيود البائع.