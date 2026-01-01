OCS Inventory NG (الجيل التالي من جرد أجهزة الكمبيوتر والبرامج المفتوحة) هو حل مجاني ومفتوح المصدر لإدارة الأصول ونشر البرامج تم تطويره منذ عام 2001. تقوم الوكلاء خفيفو الوزن المثبتون على نقاط نهاية Windows و Linux و macOS و Android و IBM AIX بإرسال قوائم جرد مفصلة للأجهزة والبرامج إلى خادم مركزي، بينما تعمل عمليات فحص SNMP واكتشاف IP على توسيع الرؤية لتشمل الطابعات والمحولات وأجهزة التوجيه والأجهزة الأخرى التي لا تحتوي على وكيل.

استضافة OCS Inventory ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يبقي كل بصمة جهاز وسجل ترخيص وحزمة منشورة تحت سيطرتك. تعد وحدة التحكم الويب المجمعة وقاعدة بيانات MySQL وواجهة برمجة تطبيقات REST هي نفس المكونات التي تستخدمها الشركات التي تدير أصول تكنولوجيا المعلومات لأكثر من 100,000 جهاز، بدون رسوم لكل أصل وبدون الاعتماد على SaaS من طرف ثالث.