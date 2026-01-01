خصم يصل إلى 68% على OCS Inventory NG

نشر OCS Inventory NG بتثبيت بنقرة واحدة.

خادم إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات مفتوح المصدر الذي يتتبع الأجهزة والبرامج وينشر الحزم عبر أسطولك.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر OCS Inventory NG بتثبيت بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ OCS Inventory NG

خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام OCS Inventory NG؟

OCS Inventory NG (الجيل التالي من جرد أجهزة الكمبيوتر والبرامج المفتوحة) هو حل مجاني ومفتوح المصدر لإدارة الأصول ونشر البرامج تم تطويره منذ عام 2001. تقوم الوكلاء خفيفو الوزن المثبتون على نقاط نهاية Windows و Linux و macOS و Android و IBM AIX بإرسال قوائم جرد مفصلة للأجهزة والبرامج إلى خادم مركزي، بينما تعمل عمليات فحص SNMP واكتشاف IP على توسيع الرؤية لتشمل الطابعات والمحولات وأجهزة التوجيه والأجهزة الأخرى التي لا تحتوي على وكيل.

استضافة OCS Inventory ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يبقي كل بصمة جهاز وسجل ترخيص وحزمة منشورة تحت سيطرتك. تعد وحدة التحكم الويب المجمعة وقاعدة بيانات MySQL وواجهة برمجة تطبيقات REST هي نفس المكونات التي تستخدمها الشركات التي تدير أصول تكنولوجيا المعلومات لأكثر من 100,000 جهاز، بدون رسوم لكل أصل وبدون الاعتماد على SaaS من طرف ثالث.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في OCS Inventory NG

جرد الأجهزة والبرامج

يجمع الوكلاء خفيفو الوزن بيانات مفصلة لوحدة المعالجة المركزية والذاكرة والتخزين والأجهزة الطرفية والبرامج المثبتة من نقاط نهاية Windows و Linux و macOS و Android و AIX.

نشر الحزمة

دفع البرامج النصية والمثبتات وحزم التكوين إلى الوكلاء عبر HTTPS، مع ضوابط النطاق الترددي التي تتوسع لتشمل أساطيل تضم أكثر من 100,000 جهاز.

SNMP واكتشاف الشبكة

امسح الشبكات الفرعية واستعلم عن أجهزة SNMP لجرد الطابعات والمحولات والموجهات والمعدات الأخرى التي لا يمكنها تشغيل وكيل.

تقارير امتثال الترخيص

تتبع التطبيقات المثبتة عبر مؤسستك وإنشاء تقارير قياس البرامج للتحقق من استخدام التراخيص وتجديداتها.

REST API وعمليات التكامل

تُغذي واجهة برمجة تطبيقات REST المدمجة والمكون الإضافي لمزامنة GLPI بيانات الأصول في أنظمة التذاكر وCMDBs وأدوات الأمان.

وحدة تحكم الويب مع RBAC

لوحة تحكم قائمة على المتصفح مع ضوابط وصول مستندة إلى الأدوار، ومصادقة LDAP و CAS، ولوحات معلومات قابلة للتخصيص للمشغلين والمدققين.

لماذا تشغّل OCS Inventory NG على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

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