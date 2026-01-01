نشر OCS Inventory NG بتثبيت بنقرة واحدة.
خادم إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات مفتوح المصدر الذي يتتبع الأجهزة والبرامج وينشر الحزم عبر أسطولك.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام OCS Inventory NG؟
OCS Inventory NG (الجيل التالي من جرد أجهزة الكمبيوتر والبرامج المفتوحة) هو حل مجاني ومفتوح المصدر لإدارة الأصول ونشر البرامج تم تطويره منذ عام 2001. تقوم الوكلاء خفيفو الوزن المثبتون على نقاط نهاية Windows و Linux و macOS و Android و IBM AIX بإرسال قوائم جرد مفصلة للأجهزة والبرامج إلى خادم مركزي، بينما تعمل عمليات فحص SNMP واكتشاف IP على توسيع الرؤية لتشمل الطابعات والمحولات وأجهزة التوجيه والأجهزة الأخرى التي لا تحتوي على وكيل.
استضافة OCS Inventory ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يبقي كل بصمة جهاز وسجل ترخيص وحزمة منشورة تحت سيطرتك. تعد وحدة التحكم الويب المجمعة وقاعدة بيانات MySQL وواجهة برمجة تطبيقات REST هي نفس المكونات التي تستخدمها الشركات التي تدير أصول تكنولوجيا المعلومات لأكثر من 100,000 جهاز، بدون رسوم لكل أصل وبدون الاعتماد على SaaS من طرف ثالث.
الميزات الأساسية في OCS Inventory NG
جرد الأجهزة والبرامج
يجمع الوكلاء خفيفو الوزن بيانات مفصلة لوحدة المعالجة المركزية والذاكرة والتخزين والأجهزة الطرفية والبرامج المثبتة من نقاط نهاية Windows و Linux و macOS و Android و AIX.
نشر الحزمة
دفع البرامج النصية والمثبتات وحزم التكوين إلى الوكلاء عبر HTTPS، مع ضوابط النطاق الترددي التي تتوسع لتشمل أساطيل تضم أكثر من 100,000 جهاز.
SNMP واكتشاف الشبكة
امسح الشبكات الفرعية واستعلم عن أجهزة SNMP لجرد الطابعات والمحولات والموجهات والمعدات الأخرى التي لا يمكنها تشغيل وكيل.
تقارير امتثال الترخيص
تتبع التطبيقات المثبتة عبر مؤسستك وإنشاء تقارير قياس البرامج للتحقق من استخدام التراخيص وتجديداتها.
REST API وعمليات التكامل
تُغذي واجهة برمجة تطبيقات REST المدمجة والمكون الإضافي لمزامنة GLPI بيانات الأصول في أنظمة التذاكر وCMDBs وأدوات الأمان.
وحدة تحكم الويب مع RBAC
لوحة تحكم قائمة على المتصفح مع ضوابط وصول مستندة إلى الأدوار، ومصادقة LDAP و CAS، ولوحات معلومات قابلة للتخصيص للمشغلين والمدققين.
لماذا تشغّل OCS Inventory NG على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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