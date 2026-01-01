Evolution API هي منصة مفتوحة المصدر توفر واجهة برمجة تطبيقات REST شاملة لأتمتة رسائل واتساب. مبنية على مكتبة Baileys، تتيح للمطورين ربط حسابات واتساب، إرسال واستقبال الرسائل، إدارة جهات الاتصال، وتشغيل الـ webhooks لمعالجة الأحداث في الوقت الفعلي — كل ذلك بدون رسوم API رسمية باهظة للاتصالات غير السحابية (non-Cloud API).

استضافة Evolution API ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على جميع بيانات محادثات العملاء على البنية التحتية الخاصة بك، مما يضمن الامتثال للوائح حماية البيانات ويزيل تكاليف الرسالة الواحدة التي تجعل مقدمي الخدمات التجاريين باهظين عند التوسع. توفر قاعدة بيانات PostgreSQL المضمنة وذاكرة التخزين المؤقت Redis استمرارية موثوقة ومعالجة رسائل عالية الإنتاجية لأعباء عمل الإنتاج.