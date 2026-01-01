نشر Evolution API بنقرة واحدة.
بوابة واجهة برمجة تطبيقات واتساب للأعمال مفتوحة المصدر لبناء روبوتات الدردشة والأتمتة وعمليات دمج مراسلة العملاء.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Evolution API؟
Evolution API هي منصة مفتوحة المصدر توفر واجهة برمجة تطبيقات REST شاملة لأتمتة رسائل واتساب. مبنية على مكتبة Baileys، تتيح للمطورين ربط حسابات واتساب، إرسال واستقبال الرسائل، إدارة جهات الاتصال، وتشغيل الـ webhooks لمعالجة الأحداث في الوقت الفعلي — كل ذلك بدون رسوم API رسمية باهظة للاتصالات غير السحابية (non-Cloud API).
استضافة Evolution API ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على جميع بيانات محادثات العملاء على البنية التحتية الخاصة بك، مما يضمن الامتثال للوائح حماية البيانات ويزيل تكاليف الرسالة الواحدة التي تجعل مقدمي الخدمات التجاريين باهظين عند التوسع. توفر قاعدة بيانات PostgreSQL المضمنة وذاكرة التخزين المؤقت Redis استمرارية موثوقة ومعالجة رسائل عالية الإنتاجية لأعباء عمل الإنتاج.
الميزات الأساسية في Evolution API
إدارة المثيلات المتعددة
قم بتوصيل وإدارة أرقام واتساب متعددة من نشر واحد، مع عزل كل مثيل والتحكم فيه بشكل مستقل عبر واجهة برمجة التطبيقات (API).
تكاملات روبوت الدردشة
تُمكّن الموصلات الأصلية لـ Typebot و Chatwoot و OpenAI من بناء روبوتات الدردشة بدون كود والمحادثات الآلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي على واتساب.
نظام أحداث الويب هوك
تُسلّم خطافات الويب في الوقت الفعلي أحداث الرسائل والاتصال والمجموعات إلى تطبيقك فور حدوثها، مما يتيح استجابات آلية فورية.
أتمتة سير العمل
متوافق مع n8n ومنصات الأتمتة الأخرى، مما يسمح ببناء سير عمل رسائل معقدة ومتعددة الخطوات دون الحاجة إلى كود مخصص.
RESTful API
واجهة برمجة تطبيقات HTTP/JSON نظيفة مع مصادقة رمز الاستجابة السريعة (QR) تجعل دمج رسائل واتساب في أي تطبيق أو خدمة أمرًا مباشرًا.
لماذا تشغّل Evolution API على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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