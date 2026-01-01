خصم يصل إلى 68% على Evolution API

نشر Evolution API بنقرة واحدة.

بوابة واجهة برمجة تطبيقات واتساب للأعمال مفتوحة المصدر لبناء روبوتات الدردشة والأتمتة وعمليات دمج مراسلة العملاء.

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خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر Evolution API بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ Evolution API

خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Evolution API؟

Evolution API هي منصة مفتوحة المصدر توفر واجهة برمجة تطبيقات REST شاملة لأتمتة رسائل واتساب. مبنية على مكتبة Baileys، تتيح للمطورين ربط حسابات واتساب، إرسال واستقبال الرسائل، إدارة جهات الاتصال، وتشغيل الـ webhooks لمعالجة الأحداث في الوقت الفعلي — كل ذلك بدون رسوم API رسمية باهظة للاتصالات غير السحابية (non-Cloud API).

استضافة Evolution API ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على جميع بيانات محادثات العملاء على البنية التحتية الخاصة بك، مما يضمن الامتثال للوائح حماية البيانات ويزيل تكاليف الرسالة الواحدة التي تجعل مقدمي الخدمات التجاريين باهظين عند التوسع. توفر قاعدة بيانات PostgreSQL المضمنة وذاكرة التخزين المؤقت Redis استمرارية موثوقة ومعالجة رسائل عالية الإنتاجية لأعباء عمل الإنتاج.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Evolution API

إدارة المثيلات المتعددة

قم بتوصيل وإدارة أرقام واتساب متعددة من نشر واحد، مع عزل كل مثيل والتحكم فيه بشكل مستقل عبر واجهة برمجة التطبيقات (API).

تكاملات روبوت الدردشة

تُمكّن الموصلات الأصلية لـ Typebot و Chatwoot و OpenAI من بناء روبوتات الدردشة بدون كود والمحادثات الآلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي على واتساب.

نظام أحداث الويب هوك

تُسلّم خطافات الويب في الوقت الفعلي أحداث الرسائل والاتصال والمجموعات إلى تطبيقك فور حدوثها، مما يتيح استجابات آلية فورية.

أتمتة سير العمل

متوافق مع n8n ومنصات الأتمتة الأخرى، مما يسمح ببناء سير عمل رسائل معقدة ومتعددة الخطوات دون الحاجة إلى كود مخصص.

RESTful API

واجهة برمجة تطبيقات HTTP/JSON نظيفة مع مصادقة رمز الاستجابة السريعة (QR) تجعل دمج رسائل واتساب في أي تطبيق أو خدمة أمرًا مباشرًا.

لماذا تشغّل Evolution API على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.

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Omkar
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.

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ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

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