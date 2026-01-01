نشر PiGallery2 بنقرة واحدة.
معرض صور سريع ومستضاف ذاتيًا يعتمد على بنية المجلدات، يحول مجلدًا من الصور على القرص إلى ألبوم ويب مصقول.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام PiGallery2؟
PiGallery2 هو معرض صور مفتوح المصدر ومستضاف ذاتيًا، يأخذ دليلًا للصور على القرص ويقدمه كمعرض ويب سريع وحديث — لا توجد عملية تحميل، ولا قاعدة بيانات احتكارية، ولا اعتماد على SaaS. يصبح تخطيط الدليل الذي تستخدمه بالفعل هو هيكل الألبوم الذي يتصفحه الزوار، لذا فهو يعمل بشكل جيد على حد سواء لأرشيفات الصور الشخصية، ومعارض الأحداث، وألبومات العطلات العائلية، والمحافظ الخفيفة.
يؤدي استضافة PiGallery2 ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) إلى الاحتفاظ بالصور والبيانات الوصفية داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها، بدلاً من خدمة صور عامة تستخرج محتوى الصور للتعرف على الوجوه أو بيانات التدريب. الواجهة الخلفية لـ Node.js خفيفة الوزن عمدًا — فقد صُممت لتعمل بشكل جيد على Raspberry Pi — لذا فإن خطة VPS صغيرة تستضيف عشرات الآلاف من الصور بشكل مريح مع الاستمرار في تقديم صور مصغرة سريعة وواجهة مستخدم غنية.
الميزات الأساسية في PiGallery2
نموذج المجلد أولاً
يصبح هيكل مجلداتك الحالي هو التسلسل الهرمي للألبومات — قم بإسقاط صور جديدة عبر SCP أو rsync أو أداة مزامنة وستظهر تلقائيًا في المعرض.
صور مصغرة سريعة
ينشئ مفهرس الخلفية صورًا مصغرة بأحجام متعددة، مخزنة مؤقتًا على القرص بحيث يحصل الزوار على تمرير سلس حتى عند التحميل البارد.
EXIF وعرض الخريطة
يقرأ بيانات EXIF الوصفية لتشغيل صفحات معلومات لكل صورة، وعروض الخرائط الموسومة جغرافيًا، والبحث حسب الكاميرا أو التاريخ أو العلامة.
البحث والتصفية
البحث حسب النطاق الزمني، الموقع، الوجوه، العلامات، التقييمات، أو اسم الملف بدون فهارس خارجية — تبقى جميع البيانات الوصفية في قاعدة بيانات SQLite المحلية.
المشاركة والخصوصية
إنشاء روابط قابلة للمشاركة لكل ألبوم مع كلمات مرور اختيارية وتواريخ انتهاء الصلاحية، أو تقييد الألبومات للمستخدمين المصادق عليهم فقط.
مكتبة للقراءة فقط
دليل الصور مثبت للقراءة فقط حتى لا يتمكن الخادم من تعديل أو حذف الصور الأصلية عن طريق الخطأ أثناء عمليات المسح أو إنشاء الصور المصغرة.
لماذا تشغّل PiGallery2 على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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