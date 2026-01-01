خصم يصل إلى 68% على PiGallery2

نشر PiGallery2 بنقرة واحدة.

معرض صور سريع ومستضاف ذاتيًا يعتمد على بنية المجلدات، يحول مجلدًا من الصور على القرص إلى ألبوم ويب مصقول.

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خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
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نشر PiGallery2 بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ PiGallery2

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KVM 1
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تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام PiGallery2؟

PiGallery2 هو معرض صور مفتوح المصدر ومستضاف ذاتيًا، يأخذ دليلًا للصور على القرص ويقدمه كمعرض ويب سريع وحديث — لا توجد عملية تحميل، ولا قاعدة بيانات احتكارية، ولا اعتماد على SaaS. يصبح تخطيط الدليل الذي تستخدمه بالفعل هو هيكل الألبوم الذي يتصفحه الزوار، لذا فهو يعمل بشكل جيد على حد سواء لأرشيفات الصور الشخصية، ومعارض الأحداث، وألبومات العطلات العائلية، والمحافظ الخفيفة.

يؤدي استضافة PiGallery2 ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) إلى الاحتفاظ بالصور والبيانات الوصفية داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها، بدلاً من خدمة صور عامة تستخرج محتوى الصور للتعرف على الوجوه أو بيانات التدريب. الواجهة الخلفية لـ Node.js خفيفة الوزن عمدًا — فقد صُممت لتعمل بشكل جيد على Raspberry Pi — لذا فإن خطة VPS صغيرة تستضيف عشرات الآلاف من الصور بشكل مريح مع الاستمرار في تقديم صور مصغرة سريعة وواجهة مستخدم غنية.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في PiGallery2

نموذج المجلد أولاً

يصبح هيكل مجلداتك الحالي هو التسلسل الهرمي للألبومات — قم بإسقاط صور جديدة عبر SCP أو rsync أو أداة مزامنة وستظهر تلقائيًا في المعرض.

صور مصغرة سريعة

ينشئ مفهرس الخلفية صورًا مصغرة بأحجام متعددة، مخزنة مؤقتًا على القرص بحيث يحصل الزوار على تمرير سلس حتى عند التحميل البارد.

EXIF وعرض الخريطة

يقرأ بيانات EXIF الوصفية لتشغيل صفحات معلومات لكل صورة، وعروض الخرائط الموسومة جغرافيًا، والبحث حسب الكاميرا أو التاريخ أو العلامة.

البحث والتصفية

البحث حسب النطاق الزمني، الموقع، الوجوه، العلامات، التقييمات، أو اسم الملف بدون فهارس خارجية — تبقى جميع البيانات الوصفية في قاعدة بيانات SQLite المحلية.

المشاركة والخصوصية

إنشاء روابط قابلة للمشاركة لكل ألبوم مع كلمات مرور اختيارية وتواريخ انتهاء الصلاحية، أو تقييد الألبومات للمستخدمين المصادق عليهم فقط.

مكتبة للقراءة فقط

دليل الصور مثبت للقراءة فقط حتى لا يتمكن الخادم من تعديل أو حذف الصور الأصلية عن طريق الخطأ أثناء عمليات المسح أو إنشاء الصور المصغرة.

لماذا تشغّل PiGallery2 على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

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حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

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