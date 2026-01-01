SurrealDB هي قاعدة بيانات حديثة متعددة النماذج مكتوبة بلغة Rust توحد بيانات المستندات والرسوم البيانية والعلاقات والسلاسل الزمنية والبيانات الجغرافية المكانية والمتجهات في محرك واحد يتم الوصول إليه من خلال SurrealQL — وهي لغة استعلام شبيهة بلغة SQL مصممة للمطورين الذين يرغبون في المرونة دون الحاجة إلى التعامل مع قواعد بيانات متخصصة متعددة. مع دعم أصلي للاستعلامات الحية في الوقت الفعلي، وأذونات على مستوى الصفوف، والمصادقة المضمنة في قاعدة البيانات نفسها، يمكن لـ SurrealDB أن تعمل كقاعدة بيانات وخدمة خلفية (backend-as-a-service) لتطبيقات الويب والجوال.

استضافة SurrealDB ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنح المطورين والفرق الصغيرة قاعدة بيانات قوية متعددة النماذج دون تكلفة الاستعلام الواحد التي تفرضها SurrealDB Cloud. تحافظ بنية الثنائي الواحد على بساطة النشر والعمليات مقارنة بتشغيل قواعد بيانات منفصلة لأحمال عمل المستندات والرسوم البيانية والسلاسل الزمنية.