نشر SurrealDB بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات متعددة النماذج تجمع بين بيانات المستندات، والرسوم البيانية، والعلائقية، والسلاسل الزمنية، والجغرافية المكانية، والمتجهات من خلال لغة استعلام واحدة شبيهة بلغة SQL.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام SurrealDB؟
SurrealDB هي قاعدة بيانات حديثة متعددة النماذج مكتوبة بلغة Rust توحد بيانات المستندات والرسوم البيانية والعلاقات والسلاسل الزمنية والبيانات الجغرافية المكانية والمتجهات في محرك واحد يتم الوصول إليه من خلال SurrealQL — وهي لغة استعلام شبيهة بلغة SQL مصممة للمطورين الذين يرغبون في المرونة دون الحاجة إلى التعامل مع قواعد بيانات متخصصة متعددة. مع دعم أصلي للاستعلامات الحية في الوقت الفعلي، وأذونات على مستوى الصفوف، والمصادقة المضمنة في قاعدة البيانات نفسها، يمكن لـ SurrealDB أن تعمل كقاعدة بيانات وخدمة خلفية (backend-as-a-service) لتطبيقات الويب والجوال.
استضافة SurrealDB ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنح المطورين والفرق الصغيرة قاعدة بيانات قوية متعددة النماذج دون تكلفة الاستعلام الواحد التي تفرضها SurrealDB Cloud. تحافظ بنية الثنائي الواحد على بساطة النشر والعمليات مقارنة بتشغيل قواعد بيانات منفصلة لأحمال عمل المستندات والرسوم البيانية والسلاسل الزمنية.
الميزات الأساسية في SurrealDB
أنواع البيانات متعددة النماذج
تخزين المستندات، والرسوم البيانية، والصفوف العلائقية، والسلاسل الزمنية، والبيانات الجغرافية المكانية، والمتجهات في نفس قاعدة البيانات دون الحاجة إلى خدمات منفصلة لكل نموذج.
لغة استعلام SurrealQL
لغة استعلام شبيهة بـ SQL مع امتدادات لاجتياز الرسوم البيانية، والبحث المتجه، وعوامل التشغيل الجغرافية المكانية، والحقول المحسوبة المضمنة في المخطط.
استعلامات مباشرة في الوقت الحقيقي
اشترك في نتائج الاستعلام المباشرة عبر WebSocket لتحديثات واجهة المستخدم في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى الاستقصاء أو بنية تحتية خارجية لناقل الأحداث.
أمان على مستوى الصفوف
تتيح لك الأذونات الدقيقة المدمجة في المخطط عرض قاعدة البيانات بأمان مباشرةً لعملاء الويب والجوال دون الحاجة إلى طبقة API وسيطة.
مصادقة مدمجة
المصادقة المدمجة القائمة على المستخدم والنطاق وJWT تجعل SurrealDB قابلة للاستخدام كخدمة خلفية (backend-as-a-service) لتطبيقات النماذج الأولية.
واجهات استعلام متعددة
استعلام عبر HTTP REST، WebSocket، مكتبات العميل الأصلية لـ JavaScript، Python، Rust، Go، Java، .NET، و PHP — أو مباشرةً عبر SurrealQL CLI.
لماذا تشغّل SurrealDB على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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