نشر FlexGet بتثبيت بنقرة واحدة.
أداة أتمتة قوية لتنزيل وإدارة الوسائط من خلاصات RSS ومواقع التورنت والمزيد.
اختر خطة VPS لـ FlexGet
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام FlexGet؟
FlexGet هي أداة أتمتة متعددة الأغراض للمحتوى من RSS، ومواقع التورنت، ومؤشرات Usenet، وعشرات المصادر الأخرى. تقوم بسحب بيانات تعريف الحلقات والأفلام، وتصفية الإصدارات وفقًا لقواعد الجودة الخاصة بك، وإزالة التكرارات مقابل مكتبتك الحالية، وتسليم التنزيلات المطابقة إلى عملاء التورنت، أو برامج تنزيل Usenet، أو نصوص المعالجة اللاحقة — كل ذلك يتم تشغيله من خلال ملف تكوين YAML تعريفي واحد.
استضافة FlexGet ذاتيًا على VPS تبقي الأتمتة الخاصة بك تعمل دائمًا حتى لا تفوت الخلاصات أي نافذة إصدار. يتصل بـ Sonarr و Radarr و qBittorrent و SABnzbd ومجموعة خوادم الوسائط الأوسع باعتباره الغراء الجدولي الذي يحافظ على تغذية كل شيء.
الميزات الأساسية في FlexGet
أتمتة مدفوعة بـ YAML
صرح عن كل موجز، وفلتر، وتحويل، وهدف تنزيل في ملف تهيئة واحد — سهل التحكم في الإصدارات ونسخه عبر المثيلات.
مئات عمليات التكامل
مكونات إضافية مدمجة لمواقع التورنت، خلاصات RSS، Trakt، IMDb، TheTVDB، qBittorrent، Transmission، Deluge، SABnzbd، NZBGet، وغيرها الكثير.
اكتشاف المسلسلات والأفلام
يتتبع العروض والأفلام عبر المزودين، ويزيل التكرارات من مكتبتك، ويجلب فقط الإصدارات التي تتطابق مع قواعد الجودة واللغة الخاصة بك.
Web UI و REST API
تصفح المهام في قائمة الانتظار، وشغّل المهام يدويًا، وتفحص السجل من المتصفح — أو أتمتة كل شيء عبر واجهة برمجة تطبيقات JSON REST.
الجدولة والمشغلات
تحافظ الجداول الزمنية بنمط Cron، ومشغلات نظام الملفات، ونقاط دخول الويب هوك على تشغيل المهام تلقائيًا دون تدخل يدوي.
لماذا تشغّل FlexGet على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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