FlexGet هي أداة أتمتة متعددة الأغراض للمحتوى من RSS، ومواقع التورنت، ومؤشرات Usenet، وعشرات المصادر الأخرى. تقوم بسحب بيانات تعريف الحلقات والأفلام، وتصفية الإصدارات وفقًا لقواعد الجودة الخاصة بك، وإزالة التكرارات مقابل مكتبتك الحالية، وتسليم التنزيلات المطابقة إلى عملاء التورنت، أو برامج تنزيل Usenet، أو نصوص المعالجة اللاحقة — كل ذلك يتم تشغيله من خلال ملف تكوين YAML تعريفي واحد.

استضافة FlexGet ذاتيًا على VPS تبقي الأتمتة الخاصة بك تعمل دائمًا حتى لا تفوت الخلاصات أي نافذة إصدار. يتصل بـ Sonarr و Radarr و qBittorrent و SABnzbd ومجموعة خوادم الوسائط الأوسع باعتباره الغراء الجدولي الذي يحافظ على تغذية كل شيء.