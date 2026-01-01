نشر Invio بنقرة واحدة.
نظام فواتير مبسط مستضاف ذاتيًا للمستقلين والفرق الصغيرة بدون رسوم اشتراك.
اختر خطة VPS لـ Invio
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Invio؟
Invio هو تطبيق فواتير سريع ومركّز مصمم للمستقلين والفرق الصغيرة الذين يحتاجون إلى فواتير احترافية دون تعقيد منصات CRM الكاملة. يغطي سير عمل الفوترة الأساسي — إدارة كتالوج المنتجات، وإنشاء الفواتير، وروابط آمنة بدون كلمة مرور لوصول العملاء — في واجهة نظيفة وخفيفة الوزن يتم تحميلها فورًا حتى على الأجهزة المتواضعة.
استضافة Invio ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن بياناتك المالية لا تلامس أبدًا خادم طرف ثالث، بدون رسوم لكل فاتورة وبدون تكاليف اشتراك. يتم تخزين سجل الفواتير وكتالوجات المنتجات وسجلات العملاء في قاعدة بيانات SQLite مدمجة على البنية التحتية الخاصة بك، مما يمنحك ملكية كاملة لسجلات عملك.
الميزات الأساسية في Invio
كتالوج المنتجات
حافظ على كتالوج للخدمات والعناصر مع الفئات بحيث يمكن إضافة بنود الفاتورة إلى الفواتير الجديدة في ثوانٍ بأسعار وأوصاف مملوءة تلقائيًا.
روابط عملاء بدون كلمة مرور
شارك الفواتير عبر روابط آمنة يمكن للعملاء فتحها دون الحاجة لإنشاء حساب، مما يزيل التعقيدات من عملية مراجعة الدفع.
دعم متعدد اللغات
ترجمات كاملة للواجهة للغات الإنجليزية والألمانية والهولندية والبرتغالية تتيح إصدار الفواتير للعملاء الدوليين بلغتهم المفضلة.
بدون رسوم اشتراك
الاستضافة الذاتية تلغي تكاليف SaaS المتكررة — ادفع فقط مقابل موارد VPS التي تستخدمها بالفعل، بدون تسعير لكل فاتورة أو لكل مستخدم.
عمارة خفيفة الوزن
يحافظ التخزين المدعوم بـ SQLite، بدون خدمة قاعدة بيانات منفصلة، على بساطة النشر ويقلل من استخدام الموارد على خطط VPS للمبتدئين.
لماذا تشغّل Invio على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.