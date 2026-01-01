Invio هو تطبيق فواتير سريع ومركّز مصمم للمستقلين والفرق الصغيرة الذين يحتاجون إلى فواتير احترافية دون تعقيد منصات CRM الكاملة. يغطي سير عمل الفوترة الأساسي — إدارة كتالوج المنتجات، وإنشاء الفواتير، وروابط آمنة بدون كلمة مرور لوصول العملاء — في واجهة نظيفة وخفيفة الوزن يتم تحميلها فورًا حتى على الأجهزة المتواضعة.

استضافة Invio ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن بياناتك المالية لا تلامس أبدًا خادم طرف ثالث، بدون رسوم لكل فاتورة وبدون تكاليف اشتراك. يتم تخزين سجل الفواتير وكتالوجات المنتجات وسجلات العملاء في قاعدة بيانات SQLite مدمجة على البنية التحتية الخاصة بك، مما يمنحك ملكية كاملة لسجلات عملك.