MantisBT (Mantis Bug Tracker) هو متتبع مشكلات مفتوح المصدر طويل الأمد مكتوب بلغة PHP، تستخدمه فرق البرمجيات لتسجيل الأخطاء وإدارة طلبات الميزات وتنسيق العمل عبر مشاريع متعددة. تم تصميمه حول سير عمل قابل للتخصيص، وأذونات دقيقة لكل مشروع، وإشعارات عبر البريد الإلكتروني، ويركز على الانضباط في إدارة المشكلات دون تضخم مجموعات إدارة المشاريع الكاملة.

يساعد استضافة MantisBT ذاتيًا في الحفاظ على العيوب المبلغ عنها والمرفقات والمناقشات الداخلية على البنية التحتية التي تتحكم فيها - وهو أمر ضروري للمؤسسات التي تحتوي تقارير الأخطاء الخاصة بها على خطوات الاستنساخ أو بيانات العملاء أو التعليمات البرمجية الخاصة. يأتي هذا النشر مع MariaDB لسجل المشكلات الدائم ويزيل تكاليف الترخيص لكل مستخدم التي تفرضها العديد من متتبعات المشكلات التجارية.