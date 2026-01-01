نشر MantisBT بتثبيت بنقرة واحدة.
متتبع الأخطاء مفتوح المصدر لفرق تطوير البرمجيات لتسجيل العيوب، وإدارة طلبات الميزات، وتنسيق سير عمل المشروع.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام MantisBT؟
MantisBT (Mantis Bug Tracker) هو متتبع مشكلات مفتوح المصدر طويل الأمد مكتوب بلغة PHP، تستخدمه فرق البرمجيات لتسجيل الأخطاء وإدارة طلبات الميزات وتنسيق العمل عبر مشاريع متعددة. تم تصميمه حول سير عمل قابل للتخصيص، وأذونات دقيقة لكل مشروع، وإشعارات عبر البريد الإلكتروني، ويركز على الانضباط في إدارة المشكلات دون تضخم مجموعات إدارة المشاريع الكاملة.
يساعد استضافة MantisBT ذاتيًا في الحفاظ على العيوب المبلغ عنها والمرفقات والمناقشات الداخلية على البنية التحتية التي تتحكم فيها - وهو أمر ضروري للمؤسسات التي تحتوي تقارير الأخطاء الخاصة بها على خطوات الاستنساخ أو بيانات العملاء أو التعليمات البرمجية الخاصة. يأتي هذا النشر مع MariaDB لسجل المشكلات الدائم ويزيل تكاليف الترخيص لكل مستخدم التي تفرضها العديد من متتبعات المشكلات التجارية.
الميزات الأساسية في MantisBT
سير عمل قابلة للتخصيص
تحديد مراحل الحالة، وحالات الحل، وقواعد الوصول لكل مشروع بحيث يعكس المتتبع كيفية نقل كل فريق للعمل فعليًا من الإبلاغ إلى الحل.
أذونات دقيقة
التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار على مستوى المشروع والفئة والحقل يحافظ على بقاء المشكلات الحساسة مرئية فقط للأشخاص الذين يحتاجون إلى رؤيتها.
إشعارات البريد الإلكتروني
تُعلم قواعد البريد الإلكتروني القابلة للتكوين المُبلغين والمعالجين والمراقبين عند تغير حالة المشكلات، مما يضمن عدم إغفال أي عيب أو طلب ميزة.
حقول ومرشحات مخصصة
إضافة حقول مخصصة عشوائية إلى المشكلات وحفظ عوامل التصفية المعقدة كطرق عرض مسماة لفرز آلاف التقارير دون فقدان السياق.
هندسة المكونات الإضافية
نظام بيئي واسع للمكونات الإضافية يوسع MantisBT من خلال تكامل التحكم بالمصادر، وطرق مصادقة إضافية، وإضافات إعداد التقارير.
REST و SOAP APIs
تتيح واجهات REST و SOAP برمجة إنشاء المشكلات، وأتمتة الفرز، ودمج أداة التتبع مع مسارات CI أو الأدوات الخارجية.
لماذا تشغّل MantisBT على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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