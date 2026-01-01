نشر Calibre-Web بتثبيت بنقرة واحدة.
واجهة ويب حديثة لمكتبة كتبك الإلكترونية Calibre، يمكن الوصول إليها من أي جهاز باستخدام متصفح.
اختر خطة VPS لـ Calibre-Web
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Calibre-Web؟
يوفر Calibre-Web واجهة نظيفة قائمة على المتصفح لإدارة وقراءة الكتب الإلكترونية المخزنة في قاعدة بيانات Calibre. وهو يدعم تنسيقات EPUB و PDF و MOBI و AZW3 والقصص المصورة، ويتضمن قارئ كتب إلكترونية مدمجًا مع سمات قابلة للتخصيص، ويسمح لعدة مستخدمين بالاحتفاظ بقوائم قراءة منفصلة وتقدمهم — كل ذلك دون الحاجة إلى تطبيق Calibre لسطح المكتب.
تمنحك استضافة Calibre-Web ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) مكتبة رقمية شخصية يمكن الوصول إليها من أي مكان، بدون تتبع، وبدون قيود إدارة الحقوق الرقمية (DRM)، وتحكمًا كاملاً في بيانات القراءة والمجموعة الخاصة بك.
الميزات الأساسية في Calibre-Web
قارئ الكتب الإلكترونية المدمج
اقرأ EPUB والتنسيقات الأخرى مباشرة في المتصفح مع خطوط قابلة للتعديل، ومظاهر، وتتبع تقدم القراءة.
دعم متعدد المستخدمين
يحصل كل مستخدم على قوائم قراءة فردية، وتقدم، وتفضيلات دون مشاركة حساب واحد أو عرض مجموعة.
دعم أشكال متعددة
يدعم EPUB و PDF و MOBI و AZW3 و CBR و CBZ، لتكون مكتبتك بأكملها — الكتب والقصص المصورة والمجلات — في مكان واحد.
إرسال إلى الجهاز
أرسل الكتب مباشرة إلى Kindle أو أجهزة القراءة الإلكترونية الأخرى، بحيث يحتوي جهازك المفضل دائمًا على المحتوى الذي تريده دون الحاجة إلى عمليات نقل يدوية.
إدارة البيانات التعريفية
عدّل تفاصيل الكتاب، الأغلفة، العلامات، ومعلومات السلسلة للحفاظ على مكتبة منظمة جيدًا وقابلة للبحث مع نموها.
لماذا تشغّل Calibre-Web على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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