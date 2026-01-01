يوفر Calibre-Web واجهة نظيفة قائمة على المتصفح لإدارة وقراءة الكتب الإلكترونية المخزنة في قاعدة بيانات Calibre. وهو يدعم تنسيقات EPUB و PDF و MOBI و AZW3 والقصص المصورة، ويتضمن قارئ كتب إلكترونية مدمجًا مع سمات قابلة للتخصيص، ويسمح لعدة مستخدمين بالاحتفاظ بقوائم قراءة منفصلة وتقدمهم — كل ذلك دون الحاجة إلى تطبيق Calibre لسطح المكتب.

تمنحك استضافة Calibre-Web ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) مكتبة رقمية شخصية يمكن الوصول إليها من أي مكان، بدون تتبع، وبدون قيود إدارة الحقوق الرقمية (DRM)، وتحكمًا كاملاً في بيانات القراءة والمجموعة الخاصة بك.