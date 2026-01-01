نشر Checkmk بتثبيت بنقرة واحدة.
مراقبة شاملة للبنية التحتية مع الاكتشاف التلقائي، والفحوصات بدون وكيل، ولوحات المعلومات، والتنبيهات للخوادم والشبكات وأعباء عمل السحابة.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Checkmk؟
Checkmk هي منصة شاملة لمراقبة البنية التحتية والتطبيقات تجمع بين المكونات الإضافية المتوافقة مع Nagios وواجهة مستخدم ويب حديثة، والاكتشاف التلقائي للخدمات، ولوحات المعلومات المدمجة. الإصدار المجتمعي (المعروف سابقًا باسم Raw Edition) مفتوح المصدر بالكامل ويتضمن محرك المراقبة الكامل، ومستقبلات الوكلاء، وتوجيه الإشعارات، وميزات إعداد التقارير التي تستخدمها عشرات الآلاف من المؤسسات لمراقبة الخوادم والمحولات ومضيفي المحاكاة الافتراضية وأعباء عمل السحابة من لوحة تحكم واحدة.
تضمن استضافة Checkmk ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء كل بيانات الاعتماد واسم المضيف والمقاييس داخل البنية التحتية الخاصة بك. يقوم الاكتشاف التلقائي بفحص المضيفين عند التسجيل الأول ويقترح فحوصات الخدمة الصحيحة لنظام التشغيل والبرامج المكتشفة، مما يقلل بشكل كبير من وقت الإعداد مقارنةً بالتكوين اليدوي لكل مقياس.
الميزات الأساسية في Checkmk
الاكتشاف التلقائي للخدمات
أضف مضيفًا ويقوم Checkmk بفحصه بحثًا عن نظام التشغيل والخدمات وأنظمة الملفات وواجهات الشبكة والبرامج، مقترحًا فحوصات المراقبة الصحيحة تلقائيًا.
فحوصات الوكيل وبدون وكيل
مراقبة الخوادم عبر وكلاء خفيفي الوزن على أنظمة Linux و Windows و Unix، أو استخدم SNMP و IPMI وواجهات برمجة تطبيقات REST، وعشرات من عمليات التكامل للمحولات، والمحاكيات الفائقة، والخدمات السحابية.
لوحات المعلومات والتقارير
تغطي طرق العرض المسبقة الإنشاء نظرة عامة على المضيف، وحالة المشكلة، ورسوم بيانية للأداء، وتقارير اتفاقية مستوى الخدمة (SLA)، مع محرر رسومي للوحات المعلومات المخصصة والإشعارات.
تنبيهات ذكية
توجيه الإشعارات مع قواعد التصعيد، وساعات هدوء تراعي النوافذ الزمنية، والتسليم متعدد القنوات، وقوالب قابلة للتخصيص لكل مجموعة مضيف وفريق.
المراقبة الموزعة
التوسع إلى مواقع متعددة مع إدارة مركزية، وخوادم فرعية بعيدة، ونسخ متزامن للتكوين عبر المناطق الجغرافية.
لماذا تشغّل Checkmk على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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