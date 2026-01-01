Checkmk هي منصة شاملة لمراقبة البنية التحتية والتطبيقات تجمع بين المكونات الإضافية المتوافقة مع Nagios وواجهة مستخدم ويب حديثة، والاكتشاف التلقائي للخدمات، ولوحات المعلومات المدمجة. الإصدار المجتمعي (المعروف سابقًا باسم Raw Edition) مفتوح المصدر بالكامل ويتضمن محرك المراقبة الكامل، ومستقبلات الوكلاء، وتوجيه الإشعارات، وميزات إعداد التقارير التي تستخدمها عشرات الآلاف من المؤسسات لمراقبة الخوادم والمحولات ومضيفي المحاكاة الافتراضية وأعباء عمل السحابة من لوحة تحكم واحدة.

تضمن استضافة Checkmk ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء كل بيانات الاعتماد واسم المضيف والمقاييس داخل البنية التحتية الخاصة بك. يقوم الاكتشاف التلقائي بفحص المضيفين عند التسجيل الأول ويقترح فحوصات الخدمة الصحيحة لنظام التشغيل والبرامج المكتشفة، مما يقلل بشكل كبير من وقت الإعداد مقارنةً بالتكوين اليدوي لكل مقياس.