خصم يصل إلى 68% على Checkmk

نشر Checkmk بتثبيت بنقرة واحدة.

مراقبة شاملة للبنية التحتية مع الاكتشاف التلقائي، والفحوصات بدون وكيل، ولوحات المعلومات، والتنبيهات للخوادم والشبكات وأعباء عمل السحابة.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319 /الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر Checkmk بتثبيت بنقرة واحدة.

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خصم 64%
KVM 1
879
319 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£7,656 (السعر العادي E£21,096). يتم التجديد بسعر E£529/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£10,296 (السعر العادي E£26,856). يتم التجديد بسعر E£639/الشهر.
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£14,136 (السعر العادي E£44,616). يتم التجديد بسعر E£1,279/الشهر.
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£28,056 (السعر العادي E£78,936). يتم التجديد بسعر E£2,329/الشهر.
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£7,656 (السعر العادي E£21,096). يتم التجديد بسعر E£529/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£10,296 (السعر العادي E£26,856). يتم التجديد بسعر E£639/الشهر.
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£14,136 (السعر العادي E£44,616). يتم التجديد بسعر E£1,279/الشهر.
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£28,056 (السعر العادي E£78,936). يتم التجديد بسعر E£2,329/الشهر.
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Checkmk؟

Checkmk هي منصة شاملة لمراقبة البنية التحتية والتطبيقات تجمع بين المكونات الإضافية المتوافقة مع Nagios وواجهة مستخدم ويب حديثة، والاكتشاف التلقائي للخدمات، ولوحات المعلومات المدمجة. الإصدار المجتمعي (المعروف سابقًا باسم Raw Edition) مفتوح المصدر بالكامل ويتضمن محرك المراقبة الكامل، ومستقبلات الوكلاء، وتوجيه الإشعارات، وميزات إعداد التقارير التي تستخدمها عشرات الآلاف من المؤسسات لمراقبة الخوادم والمحولات ومضيفي المحاكاة الافتراضية وأعباء عمل السحابة من لوحة تحكم واحدة.

تضمن استضافة Checkmk ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء كل بيانات الاعتماد واسم المضيف والمقاييس داخل البنية التحتية الخاصة بك. يقوم الاكتشاف التلقائي بفحص المضيفين عند التسجيل الأول ويقترح فحوصات الخدمة الصحيحة لنظام التشغيل والبرامج المكتشفة، مما يقلل بشكل كبير من وقت الإعداد مقارنةً بالتكوين اليدوي لكل مقياس.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Checkmk

الاكتشاف التلقائي للخدمات

أضف مضيفًا ويقوم Checkmk بفحصه بحثًا عن نظام التشغيل والخدمات وأنظمة الملفات وواجهات الشبكة والبرامج، مقترحًا فحوصات المراقبة الصحيحة تلقائيًا.

فحوصات الوكيل وبدون وكيل

مراقبة الخوادم عبر وكلاء خفيفي الوزن على أنظمة Linux و Windows و Unix، أو استخدم SNMP و IPMI وواجهات برمجة تطبيقات REST، وعشرات من عمليات التكامل للمحولات، والمحاكيات الفائقة، والخدمات السحابية.

لوحات المعلومات والتقارير

تغطي طرق العرض المسبقة الإنشاء نظرة عامة على المضيف، وحالة المشكلة، ورسوم بيانية للأداء، وتقارير اتفاقية مستوى الخدمة (SLA)، مع محرر رسومي للوحات المعلومات المخصصة والإشعارات.

تنبيهات ذكية

توجيه الإشعارات مع قواعد التصعيد، وساعات هدوء تراعي النوافذ الزمنية، والتسليم متعدد القنوات، وقوالب قابلة للتخصيص لكل مجموعة مضيف وفريق.

المراقبة الموزعة

التوسع إلى مواقع متعددة مع إدارة مركزية، وخوادم فرعية بعيدة، ونسخ متزامن للتكوين عبر المناطق الجغرافية.

لماذا تشغّل Checkmk على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

Gad Iradufasha
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أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.

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Omkar
Omkar

تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.

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شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.

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ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

جرّبه دون مخاطرة مع ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا. اطّلع على سياسة الاسترداد لمزيد من التفاصيل.

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