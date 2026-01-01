نشر Ente بنقرة واحدة.
نسخ احتياطي للصور ومقاطع الفيديو مشفر من طرف إلى طرف ومفتوح المصدر، مع ألبومات مشتركة وتعلم آلة على الجهاز.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Ente؟
Ente هي خدمة صور وفيديو مشفرة بالكامل من طرف إلى طرف ومفتوحة المصدر تمامًا، تضع الخصوصية في المقام الأول. يتم تشفير كل ملف على جهازك قبل أن يصل إلى الخادم، لذا لا يمكن لأحد رؤية ذكرياتك سوى أنت والأشخاص الذين تدعوهم صراحةً.
تمنحك استضافة Ente ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) ملكية كاملة لقاعدة البيانات الأساسية وتخزين الكائنات المتوافق مع S3، مع الاحتفاظ بنفس عملاء الويب والجوال وسطح المكتب المصقولين المستخدمين في الخدمة العامة. تبقى ألبومات العائلة والروابط العامة والتعرف على الوجه على الجهاز والتخزين غير المحدود كلها تحت سيطرتك بدلاً من سيطرة طرف ثالث.
الميزات الأساسية في Ente
التشفير الشامل
يتم تشفير كل صورة وفيديو على جهازك باستخدام بدائيات تم تدقيقها تشفيرياً قبل تحميلها، لذلك لا يمكن للخادم ولا لأي شخص آخر قراءة مكتبتك.
عملاء متعددو المنصات
تطبيقات iOS و Android الأصلية، وتطبيقات سطح المكتب لأنظمة macOS و Windows و Linux، بالإضافة إلى تطبيق ويب، تحافظ على إمكانية الوصول إلى مكتبتك في كل مكان مع النسخ الاحتياطي التلقائي في الخلفية.
ألبومات عائلية مشتركة
أنشئ ألبومات مشتركة مع أفراد العائلة أو أرسل روابط عامة بكلمات مرور اختيارية وتاريخ انتهاء صلاحية، كل ذلك دون الكشف عن الملفات الأساسية بنص عادي.
التعرف على الوجه على الجهاز
يعمل تعلم الآلة بالكامل على جهاز العميل لتجميع الأشخاص واكتشاف الكائنات وتشغيل البحث الدلالي دون إرسال بيانات غير مشفرة على الإطلاق إلى الخادم.
تخزين متوافق مع S3
دلو MinIO المدمج يخزن الكائنات محليًا على الخادم الافتراضي الخاص (VPS) ويمكن استبداله بـ Backblaze B2، أو Wasabi، أو أي مزود متوافق مع S3 عندما تنمو المكتبات.
عملاء مفتوحة المصدر
كل مكون، بما في ذلك تطبيقات الجوال وسطح المكتب، متاح المصدر ويمكن تدقيقه بشكل مستقل حتى تتمكن من التحقق من التشفير بنفسك.
لماذا تشغّل Ente على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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