Ente هي خدمة صور وفيديو مشفرة بالكامل من طرف إلى طرف ومفتوحة المصدر تمامًا، تضع الخصوصية في المقام الأول. يتم تشفير كل ملف على جهازك قبل أن يصل إلى الخادم، لذا لا يمكن لأحد رؤية ذكرياتك سوى أنت والأشخاص الذين تدعوهم صراحةً.

تمنحك استضافة Ente ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) ملكية كاملة لقاعدة البيانات الأساسية وتخزين الكائنات المتوافق مع S3، مع الاحتفاظ بنفس عملاء الويب والجوال وسطح المكتب المصقولين المستخدمين في الخدمة العامة. تبقى ألبومات العائلة والروابط العامة والتعرف على الوجه على الجهاز والتخزين غير المحدود كلها تحت سيطرتك بدلاً من سيطرة طرف ثالث.