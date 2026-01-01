نشر Jenkins بنقرة واحدة.
خادم أتمتة مفتوح المصدر لبناء مسارات CI/CD مع أكثر من 1,800 تكامل إضافي.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Jenkins؟
Jenkins هو خادم الأتمتة مفتوح المصدر الرائد عالميًا، موثوق به من قبل ملايين فرق التطوير لتشغيل مسارات التكامل المستمر والتسليم المستمر. مع أكثر من 1800 مكون إضافي، يتكامل Jenkins مع كل أداة تقريبًا في تطوير البرمجيات الحديثة — من Git وGitHub إلى Docker وKubernetes وAWS وما بعدها.
استضافة Jenkins ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك موارد بناء مخصصة بدون تسعير بالدقيقة، ولا قيود على وقت التنفيذ، ومع تحكم كامل في بيئة البناء الخاصة بك. قم بتثبيت أي SDK أو مترجم أو تبعية تتطلبها مشاريعك دون مواجهة قيود المنصة.
الميزات الأساسية في Jenkins
بايبلاين ككود
حدد سير عمل CI/CD في ملف Jenkinsfile خاضع للتحكم في الإصدار، مما يجعل الأتمتة الخاصة بك قابلة للاستنساخ والمراجعة جنبًا إلى جنب مع رمز تطبيقك.
1,800+ الإضافات
ادمج جَنكنز مع جيت هاب، جيت لاب، دوكر، كوبيرنيتيس، AWS، سلاك، وأي أداة تقريبًا يعتمد عليها سير عمل التطوير الخاص بك.
عمليات بناء موزعة
توزيع عمليات البناء عبر وكلاء متعددين للتنفيذ المتوازي، مما يقلل بشكل كبير من وقت الاستجابة في مجموعات الاختبار الكبيرة.
التحكم في الوصول المستند إلى الدور
إدارة وصول الفريق بصلاحيات دقيقة، مع دعم لموفري المصادقة مثل LDAP و Active Directory و OAuth و SAML.
عمليات الإنشاء المجدولة والمشغلة
قم بتشغيل البنيات بناءً على جداول كرون، أو خطافات ويب Git، أو اكتمال مهام المنبع، أو بوابات الموافقة اليدوية لمطابقة أي سير عمل إصدار.
لماذا تشغّل Jenkins على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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