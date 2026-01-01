Jenkins هو خادم الأتمتة مفتوح المصدر الرائد عالميًا، موثوق به من قبل ملايين فرق التطوير لتشغيل مسارات التكامل المستمر والتسليم المستمر. مع أكثر من 1800 مكون إضافي، يتكامل Jenkins مع كل أداة تقريبًا في تطوير البرمجيات الحديثة — من Git وGitHub إلى Docker وKubernetes وAWS وما بعدها.

استضافة Jenkins ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك موارد بناء مخصصة بدون تسعير بالدقيقة، ولا قيود على وقت التنفيذ، ومع تحكم كامل في بيئة البناء الخاصة بك. قم بتثبيت أي SDK أو مترجم أو تبعية تتطلبها مشاريعك دون مواجهة قيود المنصة.