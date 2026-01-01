Apache SkyWalking هو مشروع عضو في مؤسسة الحوسبة السحابية الأصلية (CNCF) يوفر قابلية ملاحظة شاملة للأنظمة السحابية الأصلية والموزعة. يجمع التتبعات الموزعة، ومقاييس الخدمة، وربط السجلات، والتوصيف المستمر عبر eBPF — مما يمنح فرق الهندسة رؤية موحدة لمكدسهم الكامل دون الحاجة إلى تجميع أدوات منفصلة. خرائط الطوبولوجيا المدمجة والتنبيهات تسهل تحديد نقاط الاختناق في زمن الاستجابة، وفشل التبعيات، والحالات الشاذة قبل أن تتفاقم.

يقرن هذا النشر خادم SkyWalking OAP مع BanyanDB، محرك تخزين السلاسل الزمنية الأصيل لـ SkyWalking، مما يلغي الحاجة إلى Elasticsearch خارجي أو قاعدة بيانات أخرى. تمنحك الاستضافة الذاتية تحكمًا كاملاً في بيانات القياس عن بعد الخاصة بك: حمولة التتبع، ومقاييس أداء الخدمة، ونتائج التوصيف تبقى بالكامل على البنية التحتية الخاصة بك دون تسعير لكل نطاق.