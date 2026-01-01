Deploy Apache SkyWalking in one click installation.
Open-source APM platform for distributed tracing, metrics, logs, and eBPF-based profiling across microservices.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Apache SkyWalking؟
Apache SkyWalking هو مشروع عضو في مؤسسة الحوسبة السحابية الأصلية (CNCF) يوفر قابلية ملاحظة شاملة للأنظمة السحابية الأصلية والموزعة. يجمع التتبعات الموزعة، ومقاييس الخدمة، وربط السجلات، والتوصيف المستمر عبر eBPF — مما يمنح فرق الهندسة رؤية موحدة لمكدسهم الكامل دون الحاجة إلى تجميع أدوات منفصلة. خرائط الطوبولوجيا المدمجة والتنبيهات تسهل تحديد نقاط الاختناق في زمن الاستجابة، وفشل التبعيات، والحالات الشاذة قبل أن تتفاقم.
يقرن هذا النشر خادم SkyWalking OAP مع BanyanDB، محرك تخزين السلاسل الزمنية الأصيل لـ SkyWalking، مما يلغي الحاجة إلى Elasticsearch خارجي أو قاعدة بيانات أخرى. تمنحك الاستضافة الذاتية تحكمًا كاملاً في بيانات القياس عن بعد الخاصة بك: حمولة التتبع، ومقاييس أداء الخدمة، ونتائج التوصيف تبقى بالكامل على البنية التحتية الخاصة بك دون تسعير لكل نطاق.
الميزات الأساسية في Apache SkyWalking
التتبع الموزع
تسجل تتبعات الطلبات الكاملة عبر الخدمات المصغرة مع نشر السياق التلقائي، مما يكشف عن تبعيات الخدمة وتفاصيل زمن الاستجابة لكل عملية.
توصيف eBPF
تحليل الأداء المستمر لوحدة المعالجة المركزية والذاكرة باستخدام eBPF يستكشف العملية الجارية دون تغييرات في الكود، ويحدد بدقة النقاط الساخنة في بيئة الإنتاج دون حمل زائد لأخذ العينات.
خرائط طوبولوجيا الخدمة
تُظهر رسوم بيانية للتوپولوجيا في الوقت الفعلي يتم إنشاؤها تلقائيًا علاقات الاتصال ومعدلات الخطأ والإنتاجية بين كل خدمة في بنيتك.
ترابط السجلات
يربط إدخالات السجل بنطاق التتبع الذي أنتجها حتى تتمكن من الانتقال من طلب فاشل مباشرةً إلى سطور السجل ذات الصلة دون البحث اليدوي.
Native BanyanDB Storage
BanyanDB is SkyWalking's purpose-built time-series store, delivering high write throughput and efficient range queries without requiring Elasticsearch.
لماذا تشغّل Apache SkyWalking على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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