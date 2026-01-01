Convoy هو بوابة خطافات ويب (webhooks gateway) سحابية مفتوحة المصدر مصممة لاستيعاب وتخزين وتصحيح الأخطاء وتسليم وإدارة ملايين أحداث خطافات الويب (webhook events) بأمان وعلى نطاق واسع. مصممة لفرق الهندسة التي ترسل الأحداث إلى العملاء أو تتلقى الأحداث من أطراف ثالثة، فإنها تحل مشكلة التشغيل المتمثلة في بناء بنية تحتية موثوقة لخطافات الويب (webhook infrastructure) — عمليات إعادة المحاولة التلقائية، والتحقق من التوقيع، ومعالجة الرسائل الفاشلة (dead-letter handling)، ولوحة تحكم إدارية كاملة لفحص كل عملية تسليم.

استضافة Convoy ذاتيًا تحافظ على حمولات الأحداث ونقاط نهاية العملاء وسجلات التسليم داخل خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، بدون تسعير لكل حدث وعدم وجود رؤية لطرف ثالث لحركة المرور الخاصة بك. يتم شحن PostgreSQL و Redis مهيئين مسبقًا بحيث تكون البوابة جاهزة لأعباء عمل خطافات الويب (webhook workloads) الإنتاجية من أول عملية نشر.