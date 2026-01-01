نشر Convoy بتثبيت بنقرة واحدة.
بوابة خطافات ويب (webhooks) سحابية أصيلة ومفتوحة المصدر لاستيعاب ملايين أحداث خطافات الويب وتخزينها وتصحيح أخطائها وتسليمها بشكل موثوق.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Convoy؟
Convoy هو بوابة خطافات ويب (webhooks gateway) سحابية مفتوحة المصدر مصممة لاستيعاب وتخزين وتصحيح الأخطاء وتسليم وإدارة ملايين أحداث خطافات الويب (webhook events) بأمان وعلى نطاق واسع. مصممة لفرق الهندسة التي ترسل الأحداث إلى العملاء أو تتلقى الأحداث من أطراف ثالثة، فإنها تحل مشكلة التشغيل المتمثلة في بناء بنية تحتية موثوقة لخطافات الويب (webhook infrastructure) — عمليات إعادة المحاولة التلقائية، والتحقق من التوقيع، ومعالجة الرسائل الفاشلة (dead-letter handling)، ولوحة تحكم إدارية كاملة لفحص كل عملية تسليم.
استضافة Convoy ذاتيًا تحافظ على حمولات الأحداث ونقاط نهاية العملاء وسجلات التسليم داخل خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، بدون تسعير لكل حدث وعدم وجود رؤية لطرف ثالث لحركة المرور الخاصة بك. يتم شحن PostgreSQL و Redis مهيئين مسبقًا بحيث تكون البوابة جاهزة لأعباء عمل خطافات الويب (webhook workloads) الإنتاجية من أول عملية نشر.
الميزات الأساسية في Convoy
توصيل موثوق
تمنع استراتيجيات إعادة المحاولة التلقائية الأسية والخطية حالات الفشل العابرة عند نقاط نهاية العملاء من فقدان أحداث الويب هوك.
التحقق من التوقيع
توقيع الطلبات الصادرة باستخدام HMAC والتحقق من صحة الويب هوكس الواردة بحيث يمكن الوثوق بكل حدث من قبل المرسل والمستقبل.
لوحة تحكم المسؤول
فحص وتصفية وإعادة تشغيل كل تسليم لـ webhook من واجهة مستخدم مدمجة دون الحاجة لكتابة أدوات تصحيح أخطاء مخصصة.
بوابة ثنائية الاتجاه
يعمل كناشر صادر للعملاء وبوابة واردة لاستقبال webhooks من جهات خارجية بأمان.
عاملين قابلين للتوسع
تسمح لك عمليات الويب والوكيل المنفصلة بتوسيع نطاق إنتاجية الاستيعاب والتسليم بشكل مستقل مع نمو حجم الأحداث.
بيانات ذاتية الاستضافة
تبقى حمولات Webhook، وأسرار نقطة النهاية، وسجل التسليم على بنيتك التحتية بدون رسوم SaaS لكل حدث.
لماذا تشغّل Convoy على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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