HFS (خادم ملفات HTTP) هو خادم مشاركة ملفات خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا يحول خادمك الافتراضي الخاص (VPS) إلى مركز مشاركة ملفات يعمل بكامل طاقته ويمكن الوصول إليه من أي متصفح. يوفر واجهة ويب نظيفة ومتجاوبة لتصفح الملفات وتنزيلها وتحميلها دون الحاجة إلى تثبيت أي برنامج عميل.

مع حسابات المستخدمين المدمجة، والتحكم في الوصول لكل مجلد، وتحديد النطاق الترددي، ونظام ملفات افتراضي، يمنحك HFS تحكمًا كاملاً في من يمكنه الوصول إلى أي ملفات. الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني مساحة تخزين ونطاق ترددي غير محدودين بدون رسوم شهرية لكل مستخدم.