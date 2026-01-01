نشر HFS بنقرة واحدة.
خادم ملفات HTTP مستضاف ذاتيًا يتيح لك مشاركة الملفات مباشرة من قرصك عبر واجهة ويب حديثة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام HFS؟
HFS (خادم ملفات HTTP) هو خادم مشاركة ملفات خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا يحول خادمك الافتراضي الخاص (VPS) إلى مركز مشاركة ملفات يعمل بكامل طاقته ويمكن الوصول إليه من أي متصفح. يوفر واجهة ويب نظيفة ومتجاوبة لتصفح الملفات وتنزيلها وتحميلها دون الحاجة إلى تثبيت أي برنامج عميل.
مع حسابات المستخدمين المدمجة، والتحكم في الوصول لكل مجلد، وتحديد النطاق الترددي، ونظام ملفات افتراضي، يمنحك HFS تحكمًا كاملاً في من يمكنه الوصول إلى أي ملفات. الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني مساحة تخزين ونطاق ترددي غير محدودين بدون رسوم شهرية لكل مستخدم.
الميزات الأساسية في HFS
نظام الملفات الافتراضي
نظّم المحتوى المشترك في بنية مجلد افتراضية مستقلة عن تخطيط القرص الفعلي الخاص بك، مما يمنحك تحكمًا كاملاً فيما يراه المستخدمون.
حسابات المستخدمين والأذونات
أنشئ حسابات بأذونات قراءة وكتابة وحذف لكل مجلد، بحيث يصل المستخدمون المختلفون فقط إلى الملفات التي يُصرح لهم برؤيتها.
التحميلات والتنزيلات القابلة للاستئناف
يدعم عمليات النقل القابلة للاستئناف بحيث تنجو عمليات الملفات الكبيرة من انقطاعات الشبكة دون البدء من الصفر.
تقييد النطاق الترددي
عيّن حدود سرعة الرفع والتنزيل لكل مستخدم أو عالميًا للحفاظ على استجابة الخادم الخاص بك حتى أثناء عمليات نقل الملفات الكبيرة.
نظام المكونات الإضافية
قم بتوسيع HFS باستخدام المكونات الإضافية المجتمعية للصور المصغرة، ومصادقة LDAP، والحماية ضد هجمات القوة الغاشمة، والسمات، والمزيد.
لماذا تشغّل HFS على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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