خصم يصل إلى 68% على Home Gallery

نشر هوم جاليري بتثبيت بنقرة واحدة.

معرض صور وفيديوهات مستضاف ذاتيًا ويعمل عبر المتصفح، مع البحث عن الصور المتشابهة والتعرف على الوجوه وتحديد المواقع الجغرافية.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر هوم جاليري بتثبيت بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ Home Gallery

خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
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تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
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تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Home Gallery؟

معرض المنزل (Home Gallery) هو معرض ويب مفتوح المصدر ومستضاف ذاتيًا لأرشيفات الصور والفيديو الشخصية. يقوم بفهرسة الوسائط الخاصة بك على القرص، ويستخرج بيانات EXIF الوصفية، وينشئ معاينات متعددة الدقة، ويوفر تجربة تصفح سريعة لا نهائية تعمل بنفس الكفاءة على الهاتف أو الجهاز اللوحي أو سطح المكتب — دون تحميل أي شيء إلى خدمة سحابية تابعة لجهة خارجية.

ما يميزه هو الاكتشاف المدرك للمحتوى. يستخدم معرض المنزل نماذج TensorFlow لتضمين كل صورة للبحث عن الصور المتشابهة، ويقوم بتشغيل اكتشاف الوجوه حتى تتمكن من التصفح حسب الشخص، ويقوم بتحويل إحداثيات GPS العكسية إلى أسماء أماكن قابلة للقراءة. تظل الملفات الأصلية دون تغيير ويمكن حتى نقلها دون اتصال بالإنترنت بمجرد إنشاء المعاينات، مما يجعلها مناسبة تمامًا للأرشيفات طويلة الأجل التي تمتد عبر محركات أقراص متعددة.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Home Gallery

بحث الصور المشابهة

اختر أي صورة واعرض لقطات متشابهة بصريًا عبر الأرشيف بأكمله — ابحث عن كل صورة غروب الشمس أو شاطئ أو حيوان أليف دون الحاجة إلى وضع علامات يدوية.

اكتشاف الوجه

يتم اكتشاف الوجوه تلقائيًا وتجميعها، لذا فإن تصفح جميع صور شخص واحد يتم بنقرة واحدة بدلاً من مهمة وضع العلامات واحدة تلو الأخرى.

البحث الجغرافي العكسي

تُحل إحداثيات GPS في EXIF إلى أسماء البلدان والمدن والأماكن بحيث يصبح المعرض خريطة قابلة للبحث لمكان التقاط كل صورة.

لغة استعلام تعبيرية

قم بتصفية المكتبة باستخدام عوامل التشغيل "و" و"أو" و"ليس" عبر العلامات والتواريخ والأماكن والوجوه وبيانات تعريف الكاميرا لإنشاء طرق عرض محفوظة دقيقة.

دعم المصادر غير المتصلة

بمجرد استخراج المعاينات، يمكن أن يظل القرص الأصلي غير متصل بالإنترنت — وهو مثالي للأرشيفات المنتشرة عبر محركات الأقراص الخارجية التي لا تكون متصلة دائمًا.

معرض جوال PWA

تطبيق ويب تقدمي قابل للتثبيت يوفر تجربة تصفح شبيهة بالتطبيق على الهواتف والأجهزة اللوحية دون الحاجة إلى تثبيت أصلي أو متجر تطبيقات.

لماذا تشغّل Home Gallery على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

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