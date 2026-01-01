نشر هوم جاليري بتثبيت بنقرة واحدة.
معرض صور وفيديوهات مستضاف ذاتيًا ويعمل عبر المتصفح، مع البحث عن الصور المتشابهة والتعرف على الوجوه وتحديد المواقع الجغرافية.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Home Gallery؟
معرض المنزل (Home Gallery) هو معرض ويب مفتوح المصدر ومستضاف ذاتيًا لأرشيفات الصور والفيديو الشخصية. يقوم بفهرسة الوسائط الخاصة بك على القرص، ويستخرج بيانات EXIF الوصفية، وينشئ معاينات متعددة الدقة، ويوفر تجربة تصفح سريعة لا نهائية تعمل بنفس الكفاءة على الهاتف أو الجهاز اللوحي أو سطح المكتب — دون تحميل أي شيء إلى خدمة سحابية تابعة لجهة خارجية.
ما يميزه هو الاكتشاف المدرك للمحتوى. يستخدم معرض المنزل نماذج TensorFlow لتضمين كل صورة للبحث عن الصور المتشابهة، ويقوم بتشغيل اكتشاف الوجوه حتى تتمكن من التصفح حسب الشخص، ويقوم بتحويل إحداثيات GPS العكسية إلى أسماء أماكن قابلة للقراءة. تظل الملفات الأصلية دون تغيير ويمكن حتى نقلها دون اتصال بالإنترنت بمجرد إنشاء المعاينات، مما يجعلها مناسبة تمامًا للأرشيفات طويلة الأجل التي تمتد عبر محركات أقراص متعددة.
الميزات الأساسية في Home Gallery
بحث الصور المشابهة
اختر أي صورة واعرض لقطات متشابهة بصريًا عبر الأرشيف بأكمله — ابحث عن كل صورة غروب الشمس أو شاطئ أو حيوان أليف دون الحاجة إلى وضع علامات يدوية.
اكتشاف الوجه
يتم اكتشاف الوجوه تلقائيًا وتجميعها، لذا فإن تصفح جميع صور شخص واحد يتم بنقرة واحدة بدلاً من مهمة وضع العلامات واحدة تلو الأخرى.
البحث الجغرافي العكسي
تُحل إحداثيات GPS في EXIF إلى أسماء البلدان والمدن والأماكن بحيث يصبح المعرض خريطة قابلة للبحث لمكان التقاط كل صورة.
لغة استعلام تعبيرية
قم بتصفية المكتبة باستخدام عوامل التشغيل "و" و"أو" و"ليس" عبر العلامات والتواريخ والأماكن والوجوه وبيانات تعريف الكاميرا لإنشاء طرق عرض محفوظة دقيقة.
دعم المصادر غير المتصلة
بمجرد استخراج المعاينات، يمكن أن يظل القرص الأصلي غير متصل بالإنترنت — وهو مثالي للأرشيفات المنتشرة عبر محركات الأقراص الخارجية التي لا تكون متصلة دائمًا.
معرض جوال PWA
تطبيق ويب تقدمي قابل للتثبيت يوفر تجربة تصفح شبيهة بالتطبيق على الهواتف والأجهزة اللوحية دون الحاجة إلى تثبيت أصلي أو متجر تطبيقات.
لماذا تشغّل Home Gallery على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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