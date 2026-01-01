معرض المنزل (Home Gallery) هو معرض ويب مفتوح المصدر ومستضاف ذاتيًا لأرشيفات الصور والفيديو الشخصية. يقوم بفهرسة الوسائط الخاصة بك على القرص، ويستخرج بيانات EXIF الوصفية، وينشئ معاينات متعددة الدقة، ويوفر تجربة تصفح سريعة لا نهائية تعمل بنفس الكفاءة على الهاتف أو الجهاز اللوحي أو سطح المكتب — دون تحميل أي شيء إلى خدمة سحابية تابعة لجهة خارجية.

ما يميزه هو الاكتشاف المدرك للمحتوى. يستخدم معرض المنزل نماذج TensorFlow لتضمين كل صورة للبحث عن الصور المتشابهة، ويقوم بتشغيل اكتشاف الوجوه حتى تتمكن من التصفح حسب الشخص، ويقوم بتحويل إحداثيات GPS العكسية إلى أسماء أماكن قابلة للقراءة. تظل الملفات الأصلية دون تغيير ويمكن حتى نقلها دون اتصال بالإنترنت بمجرد إنشاء المعاينات، مما يجعلها مناسبة تمامًا للأرشيفات طويلة الأجل التي تمتد عبر محركات أقراص متعددة.