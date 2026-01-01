نشر Tianji بنقرة واحدة.
مركز رؤى شامل مفتوح المصدر يجمع بين تحليلات المواقع الإلكترونية، ومراقبة وقت التشغيل، وتتبع حالة الخادم في لوحة تحكم واحدة.
اختر خطة VPS لـ Tianji
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Tianji؟
Tianji هو مركز رؤى شامل مفتوح المصدر يجمع تحليلات مواقع الويب، ومراقبة وقت التشغيل، وتتبع حالة الخادم تحت واجهة واحدة. بدلاً من إدارة أدوات منفصلة لكل اهتمام، يتيح لك Tianji تتبع مقاييس الزوار، ومراقبة ما إذا كانت خدماتك قابلة للوصول، والإبلاغ عن صحة خوادمك — كل ذلك من لوحة تحكم واحدة بنظام إشعارات موحد.
مصمم للفرق والمشغلين الفرديين على حد سواء، يدعم Tianji الوصول متعدد المستخدمين مع أذونات قائمة على الأدوار ويقيد التسجيلات الجديدة افتراضيًا بحيث يمكن للمستخدمين المدعوين فقط الانضمام. توفر واجهة برمجة تطبيقات (OpenAPI) مدمجة وصولاً برمجيًا إلى جميع البيانات. تحتفظ الاستضافة الذاتية ببيانات التحليلات والمراقبة الخاصة بك على البنية التحتية الخاصة بك، بعيدًا عن منصات الطرف الثالث.
الميزات الأساسية في Tianji
تحليلات الموقع الإلكتروني
تتبع مشاهدات الصفحة، الزوار الفريدين، مصادر الإحالة، ومعلمات UTM دون الاعتماد على Google Analytics أو إرسال البيانات إلى أطراف ثالثة.
مراقبة وقت التشغيل
تحقق باستمرار مما إذا كانت مواقع الويب وواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك قابلة للوصول وتلقى تنبيهًا فوريًا عند تعطل أي خدمة.
تتبع حالة الخادم
قم بتثبيت مراسل Tianji خفيف الوزن على أي خادم لبث مقاييس وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والقرص والشبكة إلى لوحة التحكم الخاصة بك.
إشعارات ذكية
توجيه التنبيهات لانقطاع الخدمة ومشاكل الخادم إلى تيليجرام، وسلاك، والبريد الإلكتروني، وwebhooks، وقنوات أخرى من إعداد واحد.
وصول OpenAPI
واجهة برمجة تطبيقات REST موثقة بالكامل تتيح لك الاستعلام عن بيانات التحليلات والمراقبة برمجياً للوحات المعلومات المخصصة أو عمليات التكامل.
لماذا تشغّل Tianji على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.