نشر WPS Office بتثبيت بنقرة واحدة.
مجموعة مكتبية كاملة الميزات مع Writer و Spreadsheet و Presentation يمكن الوصول إليها من أي متصفح عبر خادمك الافتراضي الخاص (VPS).
اختر خطة VPS لـ WPS Office
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام WPS Office؟
WPS Office هو مجموعة إنتاجية مكتبية شاملة تتضمن Writer و Spreadsheets و Presentation وأدوات تحرير PDF. يتم تقديمه كتطبيق سطح مكتب يمكن الوصول إليه عبر المتصفح من خلال بث KasmVNC، مما يمنحك بيئة مكتبية كاملة من أي جهاز دون الحاجة لتثبيت برامج محليًا.
استضافة WPS Office ذاتيًا على VPS توفر مساحة عمل دائمة مع مستنداتك المتاحة دائمًا عبر عنوان URL آمن. يتمتع WPS Office بتوافق عالٍ مع تنسيقات Microsoft Office — DOCX و XLSX و PPTX — مما يجعله مجموعة مكتبية عملية للعمل مع الملفات من الزملاء الذين يستخدمون Microsoft Office.
الميزات الأساسية في WPS Office
مجموعة مكتبية كاملة
يتضمن Writer (معالج نصوص)، وجداول البيانات (متوافق مع Excel)، والعروض التقديمية (متوافق مع PowerPoint)، وأدوات PDF في حزمة واحدة.
الوصول القائم على المتصفح
الوصول إلى سطح مكتب WPS Office الكامل من أي متصفح عبر KasmVNC دون تثبيت برنامج على جهازك المحلي.
متوافق مع Microsoft Office
افتح، وحرر، واحفظ ملفات DOCX و XLSX و PPTX بدقة عالية للحفاظ على التوافق مع مستخدمي Microsoft Office.
تحرير PDF
عرض مستندات PDF والتعليق عليها وتحريرها مباشرة داخل WPS Office دون الحاجة إلى تحويلها إلى تنسيق آخر أولاً.
تخزين المستندات الدائم
تبقى المستندات والإعدادات محفوظة بين الجلسات على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بحيث تكون مساحة عملك دائمًا كما تركتها تمامًا.
لماذا تشغّل WPS Office على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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