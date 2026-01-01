نشر Kill Bill بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر للفوترة القائمة على الاشتراك والدفع لشركات البرمجيات كخدمة (SaaS) والأسواق والشركات القائمة على الاستخدام.
اختر خطة VPS لـ Kill Bill
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Kill Bill؟
Kill Bill هي منصة فوترة ودفع مفتوحة المصدر ومُختبرة في المعارك، تُستخدم في الإنتاج من قبل شركات تعالج ملايين الفواتير شهريًا. تتعامل المنصة مع مكدس تحقيق الدخل بالكامل — إدارة الكتالوجات، الاشتراكات، الفوترة المتكررة، الضرائب، وتوجيه الدفع — من خلال بنية قابلة للتوصيل تتيح لك مزج ومطابقة بوابات الدفع، ومحركات الضرائب، ومقدمي التحليلات دون إعادة كتابة منطق العمل.
استضافة Kill Bill ذاتيًا تحافظ على بيانات الدفع الوصفية للعملاء، وسجل الاشتراكات، وقواعد التسعير تحت سيطرتك الكاملة، دون رسوم لكل معاملة أو قيود على البائع. تمنح واجهة المستخدم الإدارية Kaui المضمنة فرق المالية والدعم وحدة تحكم ويب للحسابات والفواتير والمبالغ المستردة وتغييرات الخطط دون كتابة أي استدعاء لواجهة برمجة التطبيقات (API).
الميزات الأساسية في Kill Bill
محرك الاشتراك
تجارب النماذج، وعقود محددة المدة، والتسعير المختلط، وترقيات وتخفيضات الكتالوج المعقدة مع معالجة التناسب تلقائيًا.
إضافات بوابة الدفع
توجيه الرسوم عبر Stripe، Adyen، Braintree، PayPal، وعشرات من المزودين الآخرين باستخدام إضافات دفع قابلة للتبديل.
الفواتير والمطالبات
أنشئ الفواتير في الموعد المحدد، وأعد محاولة المدفوعات الفاشلة باستخدام قواعد تحصيل قابلة للتكوين، واستعد الإيرادات دون كتابة نصوص برمجية مخصصة.
Kaui لوحة تحكم المسؤول
تصفح الحسابات، واسترد المدفوعات، وعدّل الاشتراكات، وتفحص الفواتير من خلال واجهة مستخدم ويب مخصصة مصممة لفرق الدعم والمالية.
REST API والإضافات
واجهة برمجة تطبيقات REST كاملة بالإضافة إلى حزمة تطوير برامج (SDK) إضافية لـ Java/Ruby تتيح لك دمج Kill Bill مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRMs) ومحركات الضرائب وأدوات التحليل دون الحاجة إلى تعديل الكود الأساسي.
جاهز لتعدد المستأجرين
اعزل العلامات التجارية أو المناطق أو شرائح العملاء داخل مثيل واحد باستخدام تعدد المستأجرين المدمج مع كتالوجات وبيانات اعتماد منفصلة.
لماذا تشغّل Kill Bill على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.