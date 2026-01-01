Kill Bill هي منصة فوترة ودفع مفتوحة المصدر ومُختبرة في المعارك، تُستخدم في الإنتاج من قبل شركات تعالج ملايين الفواتير شهريًا. تتعامل المنصة مع مكدس تحقيق الدخل بالكامل — إدارة الكتالوجات، الاشتراكات، الفوترة المتكررة، الضرائب، وتوجيه الدفع — من خلال بنية قابلة للتوصيل تتيح لك مزج ومطابقة بوابات الدفع، ومحركات الضرائب، ومقدمي التحليلات دون إعادة كتابة منطق العمل.

استضافة Kill Bill ذاتيًا تحافظ على بيانات الدفع الوصفية للعملاء، وسجل الاشتراكات، وقواعد التسعير تحت سيطرتك الكاملة، دون رسوم لكل معاملة أو قيود على البائع. تمنح واجهة المستخدم الإدارية Kaui المضمنة فرق المالية والدعم وحدة تحكم ويب للحسابات والفواتير والمبالغ المستردة وتغييرات الخطط دون كتابة أي استدعاء لواجهة برمجة التطبيقات (API).