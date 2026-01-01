PhotoPrism هي منصة لإدارة الصور تعطي الأولوية للخصوصية، وتستخدم الذكاء الاصطناعي لتصنيف مجموعتك الكاملة من الصور ووضع علامات عليها والبحث فيها تلقائيًا. تعمل ميزات التعرف على الوجوه واكتشاف الكائنات والتنظيم المستند إلى الموقع محليًا على خادمك — صورك لا تغادر جهازك أبدًا.

استضافة PhotoPrism ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تمنحك بديلاً قويًا لصور Google و iCloud، يتسع لملايين الصور، ويدعم ملفات RAW وفيديوهات 4K، ويحافظ على كل ذكرى تحت سيطرتك الكاملة بدون قيود على التخزين تفرضها خطة اشتراك من طرف ثالث.