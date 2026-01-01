نشر PhotoPrism بنقرة واحدة.
تطبيق إدارة الصور المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يقوم بتنظيم مكتبة صورك ووسمها والبحث فيها تلقائيًا دون الحاجة إلى رفعها إلى سحابات خارجية.
اختر خطة VPS لـ PhotoPrism
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام PhotoPrism؟
PhotoPrism هي منصة لإدارة الصور تعطي الأولوية للخصوصية، وتستخدم الذكاء الاصطناعي لتصنيف مجموعتك الكاملة من الصور ووضع علامات عليها والبحث فيها تلقائيًا. تعمل ميزات التعرف على الوجوه واكتشاف الكائنات والتنظيم المستند إلى الموقع محليًا على خادمك — صورك لا تغادر جهازك أبدًا.
استضافة PhotoPrism ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تمنحك بديلاً قويًا لصور Google و iCloud، يتسع لملايين الصور، ويدعم ملفات RAW وفيديوهات 4K، ويحافظ على كل ذكرى تحت سيطرتك الكاملة بدون قيود على التخزين تفرضها خطة اشتراك من طرف ثالث.
الميزات الأساسية في PhotoPrism
الوسم المدعوم بالذكاء الاصطناعي
يصنف الصور تلقائيًا حسب الموضوع والمشهد والكائنات باستخدام التعلم الآلي على الجهاز — لا يتطلب معالجة سحابية.
التعرف على الوجه
تجمع الصور حسب الأشخاص الموجودين فيها حتى تتمكن من العثور فورًا على كل صورة لأحد أفراد العائلة أو صديق عبر مكتبتك بأكملها.
بحث قوي
ابحث عن الصور باستخدام استعلامات اللغة الطبيعية مثل "غروب الشمس على الشاطئ" أو قم بالتصفية حسب التاريخ والكاميرا والموقع والتسميات المكتشفة تلقائيًا في نفس الوقت.
دعم RAW والفيديو
يتعامل مع ملفات RAW من الكاميرات الاحترافية، وملفات HEIF من هواتف آيفون، وفيديوهات 4K مع التحويل التلقائي للترميز لتشغيلها في المتصفح.
الموقع وعرض الخريطة
يعرض الصور الموسومة جغرافيًا على خريطة تفاعلية ويقوم بتجميعها تلقائيًا حسب الموقع للتصفح الجغرافي.
لماذا تشغّل PhotoPrism على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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