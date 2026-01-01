نشر Kafbat Kafka UI بتثبيت بنقرة واحدة.
واجهة مستخدم ويب مفتوحة المصدر لإدارة ومراقبة مجموعات Apache Kafka، خليفة مشروع Provectus kafka-ui الشهير.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Kafbat Kafka UI؟
Kafbat Kafka UI هو لوحة تحكم ويب مجانية ومفتوحة المصدر لتشغيل مجموعات Apache Kafka. باعتباره الخلف الذي يحركه المجتمع لـ Provectus kafka-ui، فإنه يوفر واجهة مصقولة لفحص الوسطاء، وإدارة المواضيع، وتصفح الرسائل، وتتبع تأخر مجموعة المستهلكين — كل ذلك بدون أدوات سطر الأوامر. يتيح لك دعم المجموعات المتعددة إدارة كل بيئة Kafka من لوحة تحكم واحدة.
تستضيف Kafbat Kafka UI ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات رسائلك وبيانات اعتماد مجموعتك بالكامل داخل بنيتك التحتية. تجمع هذه القالب وسيط Kafka أحادي العقدة يعمل في وضع KRaft (لا يتطلب ZooKeeper)، مما يمنحك مكدس Kafka جاهزًا للإنتاج بنقرة واحدة.
الميزات الأساسية في Kafbat Kafka UI
إدارة المواضيع
أنشئ المواضيع وقم بتكوينها وحذفها مع إعدادات التقسيم والنسخ المتماثل في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى استخدام Kafka CLI.
متصفح الرسائل
استكشف رسائل Kafka بتنسيقات JSON أو نص عادي أو Avro مع تصفية قائمة على CEL لتحديد السجلات الدقيقة التي تحتاجها.
مراقبة مجموعة المستهلكين
تتبع إزاحات مجموعات المستهلكين، وتعيينات الأقسام، ومقاييس التأخير لاكتشاف اختناقات المعالجة قبل أن تؤثر على الأنظمة النهائية.
دعم متعدد المجموعات
ربط مجموعات Kafka متعددة بلوحة تحكم واحدة والتبديل بينها فورًا للحصول على رؤية مركزية عبر البيئات.
وسيط وضع KRaft
وسيط Kafka المدمج يعمل في وضع KRaft — لا يوجد اعتماد على ZooKeeper — مما يبسط عملية النشر ويقلل من البصمة التشغيلية.
لماذا تشغّل Kafbat Kafka UI على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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