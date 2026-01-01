Kafbat Kafka UI هو لوحة تحكم ويب مجانية ومفتوحة المصدر لتشغيل مجموعات Apache Kafka. باعتباره الخلف الذي يحركه المجتمع لـ Provectus kafka-ui، فإنه يوفر واجهة مصقولة لفحص الوسطاء، وإدارة المواضيع، وتصفح الرسائل، وتتبع تأخر مجموعة المستهلكين — كل ذلك بدون أدوات سطر الأوامر. يتيح لك دعم المجموعات المتعددة إدارة كل بيئة Kafka من لوحة تحكم واحدة.

تستضيف Kafbat Kafka UI ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات رسائلك وبيانات اعتماد مجموعتك بالكامل داخل بنيتك التحتية. تجمع هذه القالب وسيط Kafka أحادي العقدة يعمل في وضع KRaft (لا يتطلب ZooKeeper)، مما يمنحك مكدس Kafka جاهزًا للإنتاج بنقرة واحدة.