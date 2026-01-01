Picsur هو منصة استضافة صور خفيفة الوزن وذاتية الاستضافة مصممة للأفراد والفرق الذين يرغبون في التحكم الكامل في بنية مشاركة الصور الخاصة بهم. قم بتحميل الصور، واحصل على روابط قابلة للمشاركة فورًا، وقم بتكوين أوقات انتهاء الصلاحية — كل ذلك دون الاعتماد على خدمات الطرف الثالث التي تضغط المحتوى، أو تعرض الإعلانات، أو تحذف الملفات دون سابق إنذار.

مدعومًا بـ PostgreSQL لتخزين البيانات الوصفية الموثوق به، يدعم Picsur تنسيقات PNG و JPEG و GIF و WebP و AVIF مع التحويل التلقائي للتنسيق والتحسين. تجعل واجهة برمجة التطبيقات REST الخاصة به من السهل دمج عمليات تحميل الصور البرمجية في الأدوات وسير العمل الحاليين على خادمك الافتراضي الخاص (VPS).