نشر Picsur بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة استضافة صور ذاتية الاستضافة مع روابط قابلة للمشاركة فورًا، وتحويل التنسيقات، وضوابط انتهاء الصلاحية — بدون إعلانات، بدون تتبع.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Picsur؟
Picsur هو منصة استضافة صور خفيفة الوزن وذاتية الاستضافة مصممة للأفراد والفرق الذين يرغبون في التحكم الكامل في بنية مشاركة الصور الخاصة بهم. قم بتحميل الصور، واحصل على روابط قابلة للمشاركة فورًا، وقم بتكوين أوقات انتهاء الصلاحية — كل ذلك دون الاعتماد على خدمات الطرف الثالث التي تضغط المحتوى، أو تعرض الإعلانات، أو تحذف الملفات دون سابق إنذار.
مدعومًا بـ PostgreSQL لتخزين البيانات الوصفية الموثوق به، يدعم Picsur تنسيقات PNG و JPEG و GIF و WebP و AVIF مع التحويل التلقائي للتنسيق والتحسين. تجعل واجهة برمجة التطبيقات REST الخاصة به من السهل دمج عمليات تحميل الصور البرمجية في الأدوات وسير العمل الحاليين على خادمك الافتراضي الخاص (VPS).
الميزات الأساسية في Picsur
روابط فورية قابلة للمشاركة
ارفع صورة واحصل فورًا على رابط نظيف ومباشر جاهز للصق في المحادثات أو الوثائق أو رسائل البريد الإلكتروني.
تحويل التنسيق
يقوم تلقائيًا بتحويل الصور وتحسينها بين تنسيقات PNG و JPEG و GIF و WebP و AVIF لتسليم فعال عبر الويب.
عناصر التحكم في انتهاء الصلاحية
عيّن أوقات انتهاء صلاحية قابلة للتكوين للصور المشتركة بحيث تتوقف الروابط عن العمل تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة للمشاركة المؤقتة الآمنة.
إدارة المستخدمين المتعددين
تتيح لك عناصر تحكم المسؤول وحسابات المستخدمين إدارة الوصول وحصص التخزين والأذونات عبر فريق أو مؤسسة.
REST API
واجهة برمجة التطبيقات للتحميل والإدارة البرمجية تدمج بيكسور مع مسارات CI/CD وأدوات التقاط الشاشة وسير عمل الأتمتة الأخرى.
لماذا تشغّل Picsur على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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