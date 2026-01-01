نشر Jaeger بنقرة واحدة.
منصة تتبع موزعة مفتوحة المصدر لمراقبة تدفقات الطلبات وتشخيص مشكلات الأداء في معماريات الخدمات المصغرة.
اختر خطة VPS لـ Jaeger
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Jaeger؟
Jaeger هو مشروع متخرج من CNCF للتتبع الموزع الشامل، تم بناؤه في الأصل في أوبر لمراقبة آلاف الخدمات المصغرة. يلتقط كيفية انتشار الطلبات عبر نظامك — كاشفًا عن تبعيات الخدمة، وتفاصيل التوقيت، وانتشار الأخطاء، واختناقات زمن الاستجابة التي تكون غير مرئية باستخدام التسجيل التقليدي وحده. يدعم هذا النشر بروتوكول OpenTelemetry (OTLP) جاهزًا للاستخدام للتوافق مع مكتبات الأدوات الحديثة.
تحافظ استضافة Jaeger ذاتيًا على بيانات التتبع — التي غالبًا ما تحتوي على معرفات المستخدمين، واستعلامات قواعد البيانات، وتفاصيل واجهة برمجة التطبيقات الداخلية — بالكامل على بنيتك التحتية الخاصة. تتجنب التسعير لكل تتبع من بائعي APM التجاريين وتحافظ على التحكم الكامل في الاحتفاظ والوصول، بتكاليف يمكن التنبؤ بها تتناسب مع خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بدلاً من حجم حركة المرور لديك.
الميزات الأساسية في Jaeger
دعم OpenTelemetry
استيعاب OTLP الأصلي يعني أن أي تطبيق مجهز بحزم تطوير برامج OpenTelemetry (SDKs) يمكنه إرسال التتبعات إلى Jaeger بدون مصدّرين مخصصين.
مخطط اعتماد الخدمات
تُظهر الرسوم البيانية للخدمة التي يتم إنشاؤها تلقائيًا علاقات الاتصال وأحجام الطلبات بين كل خدمة في بنيتك.
تحليل التتبع العميق
جداول زمنية مفصلة للتتبع تفصل كل نطاق وعملية مع المدد والعلامات والسجلات لتحديد الاستعلامات البطيئة والأخطاء بدقة.
مقارنة التتبع
قارن التتبعات من قبل وبعد النشر لتحديد تراجعات الأداء بسرعة أو أنماط الأخطاء الجديدة التي أدخلتها تغييرات التعليمات البرمجية.
أخذ العينات التكيفي
تحكم في حجم جمع التتبع ديناميكيًا لموازنة عمق المراقبة مقابل تكاليف التخزين والاستيعاب في الأنظمة عالية الحركة.
لماذا تشغّل Jaeger على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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