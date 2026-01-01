Jaeger هو مشروع متخرج من CNCF للتتبع الموزع الشامل، تم بناؤه في الأصل في أوبر لمراقبة آلاف الخدمات المصغرة. يلتقط كيفية انتشار الطلبات عبر نظامك — كاشفًا عن تبعيات الخدمة، وتفاصيل التوقيت، وانتشار الأخطاء، واختناقات زمن الاستجابة التي تكون غير مرئية باستخدام التسجيل التقليدي وحده. يدعم هذا النشر بروتوكول OpenTelemetry (OTLP) جاهزًا للاستخدام للتوافق مع مكتبات الأدوات الحديثة.

تحافظ استضافة Jaeger ذاتيًا على بيانات التتبع — التي غالبًا ما تحتوي على معرفات المستخدمين، واستعلامات قواعد البيانات، وتفاصيل واجهة برمجة التطبيقات الداخلية — بالكامل على بنيتك التحتية الخاصة. تتجنب التسعير لكل تتبع من بائعي APM التجاريين وتحافظ على التحكم الكامل في الاحتفاظ والوصول، بتكاليف يمكن التنبؤ بها تتناسب مع خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بدلاً من حجم حركة المرور لديك.