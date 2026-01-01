نشر OpenPanel بنقرة واحدة.
تحليلات منتج مفتوحة المصدر تركز على الخصوصية مع تتبع الأحداث، ومسارات المستخدمين، وإعادة تشغيل الجلسات، ولوحات معلومات في الوقت الفعلي.
اختر خطة VPS لـ OpenPanel
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام OpenPanel؟
OpenPanel هي منصة تحليلات مستضافة ذاتيًا مصممة لفرق المنتجات الذين يرغبون في الحصول على رؤى عميقة بمستوى Mixpanel دون تكاليف SaaS أو التعرض لبيانات طرف ثالث. تتتبع الأحداث المخصصة، وتبني ملفات تعريف المستخدمين، وتقدم لوحات معلومات في الوقت الفعلي تغطي مسارات التحويل، والمجموعات، ونتائج اختبارات A/B، وإعادة تشغيل الجلسات — كل ذلك من واجهة واحدة.
يضع النشر على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بيانات الأحداث الأولية تحت سيطرتك الكاملة. لا توجد رسوم لكل حدث، ولا قيود على أخذ العينات، ولا حاجة لتوجيه بيانات المستخدم عبر خدمات خارجية. يعمل ClickHouse على تشغيل الواجهة الخلفية للتحليلات، لذا تظل لوحات المعلومات سريعة الاستجابة مع نمو حجم أحداثك.
الميزات الأساسية في OpenPanel
لوحات معلومات في الوقت الفعلي
شاهد بثوث الأحداث المباشرة ومقاييس المنتج الرئيسية فورًا، بدون أي تأخير بين إجراءات المستخدم وتحديثات لوحة التحكم.
تحليل المسار التحويلي
حدد مسارات تحويل متعددة الخطوات لتحديد بالضبط أين يتوقف المستخدمون في تدفقات منتجك.
إعادة تشغيل الجلسة
تسجيل وإعادة تشغيل جلسات المستخدم الفردية مع ضوابط خصوصية مدمجة لإخفاء حقول الإدخال الحساسة.
الفوج والاحتفاظ
قم بتجميع المستخدمين حسب السلوكيات أو السمات المشتركة وقم بقياس كيفية تغير التفاعل عبر الفترات الزمنية.
اختبار أ/ب
تتبع متغيرات التجربة مباشرة في OpenPanel لقياس تأثير التحويل بدون أدوات تجريب خارجية.
التتبع بدون ملفات تعريف الارتباط
تتبع الأحداث الخالي من البصمات وملفات تعريف الارتباط يحافظ على تحليلاتك متوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) دون الحاجة إلى لافتات الموافقة على ملفات تعريف الارتباط.
لماذا تشغّل OpenPanel على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
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