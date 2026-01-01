OpenPanel هي منصة تحليلات مستضافة ذاتيًا مصممة لفرق المنتجات الذين يرغبون في الحصول على رؤى عميقة بمستوى Mixpanel دون تكاليف SaaS أو التعرض لبيانات طرف ثالث. تتتبع الأحداث المخصصة، وتبني ملفات تعريف المستخدمين، وتقدم لوحات معلومات في الوقت الفعلي تغطي مسارات التحويل، والمجموعات، ونتائج اختبارات A/B، وإعادة تشغيل الجلسات — كل ذلك من واجهة واحدة.

يضع النشر على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بيانات الأحداث الأولية تحت سيطرتك الكاملة. لا توجد رسوم لكل حدث، ولا قيود على أخذ العينات، ولا حاجة لتوجيه بيانات المستخدم عبر خدمات خارجية. يعمل ClickHouse على تشغيل الواجهة الخلفية للتحليلات، لذا تظل لوحات المعلومات سريعة الاستجابة مع نمو حجم أحداثك.