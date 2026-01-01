نشر Infisical بتثبيت بنقرة واحدة.
مدير الأسرار مفتوح المصدر لمزامنة متغيرات البيئة ومفاتيح API بأمان عبر كل مشروع وبيئة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Infisical؟
Infisical هو منصة مفتوحة المصدر لإدارة الأسرار تحل محل ملفات .env المتناثرة وبيانات الاعتماد المكتوبة في الكود مباشرةً بمصدر واحد موثوق وقابل للتدقيق. توفر واجهة مستخدم ويب نظيفة، وواجهة سطر أوامر (CLI)، وتكاملات SDK لتخزين الأسرار ومزامنتها وتدويرها عبر بيئات التطوير والاختبار والإنتاج دون الحاجة إلى إيداع القيم الحساسة في نظام التحكم بالمصادر.
استضافة Infisical ذاتيًا تعني أن مفاتيح API الخاصة بك، وكلمات مرور قواعد البيانات، ورموز الخدمة لا تغادر بنيتك التحتية أبدًا. تحصل على سجلات تدقيق كاملة، وتحكم في الوصول يستند إلى الأدوار، وإدارة إصدارات الأسرار على الأجهزة التي تتحكم فيها — بدون رسوم لكل مستخدم وبدون أي مخاطر لاختراق طرف ثالث يكشف بيانات اعتمادك.
الميزات الأساسية في Infisical
تخزين مركزي للأسرار
قم بتخزين جميع متغيرات البيئة عبر كل مشروع وبيئة في مكان واحد مع فصل المشروع والبيئة المدمج.
سجل التدقيق الكامل
كل سر تتم قراءته أو كتابته أو حذفه يتم تسجيله مع الطوابع الزمنية ونسب المستخدم للامتثال والاستجابة للحوادث.
تكامل CLI و SDK
حقن الأسرار في أي عملية أثناء التشغيل عبر CLI أو حزم SDK الأصلية لـ Node.js و Python و Go و Ruby وغيرها دون تعديل رمز التطبيق.
إدارة الإصدارات السرية
يتم إصدار نسخة لكل تغيير يطرأ على سر، مما يتيح العودة إلى أي قيمة سابقة عندما يلزم التراجع بسرعة عن عملية نشر خاطئة.
دعم مسار CI/CD
تكاملات أصلية مع GitHub Actions و GitLab CI و Docker و Kubernetes تزيل الحاجة إلى تخزين الأسرار كمتغيرات مسار نص عادي.
لماذا تشغّل Infisical على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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