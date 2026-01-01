Infisical هو منصة مفتوحة المصدر لإدارة الأسرار تحل محل ملفات .env المتناثرة وبيانات الاعتماد المكتوبة في الكود مباشرةً بمصدر واحد موثوق وقابل للتدقيق. توفر واجهة مستخدم ويب نظيفة، وواجهة سطر أوامر (CLI)، وتكاملات SDK لتخزين الأسرار ومزامنتها وتدويرها عبر بيئات التطوير والاختبار والإنتاج دون الحاجة إلى إيداع القيم الحساسة في نظام التحكم بالمصادر.

استضافة Infisical ذاتيًا تعني أن مفاتيح API الخاصة بك، وكلمات مرور قواعد البيانات، ورموز الخدمة لا تغادر بنيتك التحتية أبدًا. تحصل على سجلات تدقيق كاملة، وتحكم في الوصول يستند إلى الأدوار، وإدارة إصدارات الأسرار على الأجهزة التي تتحكم فيها — بدون رسوم لكل مستخدم وبدون أي مخاطر لاختراق طرف ثالث يكشف بيانات اعتمادك.