نشر Flagsmith بنقرة واحدة.
ميزة العلم مفتوحة المصدر وخدمة التكوين عن بعد لنشر الكود بشكل خفي، وتشغيل اختبارات A/B، واستهداف المستخدمين حسب الشريحة.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Flagsmith؟
Flagsmith هي منصة مفتوحة المصدر لإدارة علامات الميزات والتكوين عن بُعد تتيح للمطورين نشر التعليمات البرمجية خلف مفاتيح التبديل، واستهداف الميزات لشرائح المستخدمين، وإجراء اختبارات A/B دون إعادة النشر. تم بناؤها كبديل ذاتي الاستضافة لـ LaunchDarkly و Split، وتوفر قيم علامات لكل بيئة، وعمليات طرح قائمة على النسبة المئوية، وتنوعات متعددة المتغيرات، وسجلات التدقيق، وحزم تطوير البرامج (SDKs) لكل لغة برمجة رئيسية وإطار عمل للهواتف المحمولة.
استضافة Flagsmith ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل علامة ميزة، وشريحة مستخدم، وقرار طرح داخل بنيتك التحتية بدلاً من المرور عبر خدمة SaaS خارجية يمكنها رؤية كيفية طرح منتجك. يتعامل معالج المهام المضمن مع تسليم الويب هوك، وتغييرات العلامات المجدولة، وأرشفة سجلات التدقيق بشكل غير متزامن دون حظر طلبات تقييم العلامات.
الميزات الأساسية في Flagsmith
الأعلام والتكوين عن بعد
تبديل الميزات تشغيل أو إيقاف، الاستهداف حسب شريحة المستخدمين، تقديم متغيرات متعددة، وتقديم قيم التكوين عن بعد من منصة واحدة.
ترويج متعدد البيئات
ترقية قيم العلامات من التطوير إلى التدريج إلى الإنتاج بنسخ بنقرة واحدة وتجاوزات لكل بيئة لعمليات نشر آمنة.
طرح بنسب مئوية
طرح الميزات تدريجياً حسب نسبة حركة المرور مع التصنيف الثابت لكل مستخدم، بحيث يرى نفس المستخدم معاملة متسقة عبر الجلسات.
التدقيق والموافقات
سجل تدقيق كامل لكل تغيير في العلامة مع سير عمل اختياري للموافقة على طلبات التغيير للعلامات الحساسة في بيئات الإنتاج.
SDKs في الوقت الفعلي
SDKs الرسمية لـ JavaScript و Python و Java و Go و .NET و Ruby و PHP و iOS و Android و React Native و Flutter مع التخزين المؤقت للتقييم المحلي.
تكاملات وخطافات الويب
تُعلم تكاملات Slack و GitHub و GitLab و Bitbucket و webhook فريقك وخطوط أنابيب CI عندما تتغير العلامات في بيئة الإنتاج.
لماذا تشغّل Flagsmith على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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