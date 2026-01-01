Flagsmith هي منصة مفتوحة المصدر لإدارة علامات الميزات والتكوين عن بُعد تتيح للمطورين نشر التعليمات البرمجية خلف مفاتيح التبديل، واستهداف الميزات لشرائح المستخدمين، وإجراء اختبارات A/B دون إعادة النشر. تم بناؤها كبديل ذاتي الاستضافة لـ LaunchDarkly و Split، وتوفر قيم علامات لكل بيئة، وعمليات طرح قائمة على النسبة المئوية، وتنوعات متعددة المتغيرات، وسجلات التدقيق، وحزم تطوير البرامج (SDKs) لكل لغة برمجة رئيسية وإطار عمل للهواتف المحمولة.

استضافة Flagsmith ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل علامة ميزة، وشريحة مستخدم، وقرار طرح داخل بنيتك التحتية بدلاً من المرور عبر خدمة SaaS خارجية يمكنها رؤية كيفية طرح منتجك. يتعامل معالج المهام المضمن مع تسليم الويب هوك، وتغييرات العلامات المجدولة، وأرشفة سجلات التدقيق بشكل غير متزامن دون حظر طلبات تقييم العلامات.