Trip هو متتبع خرائط ومخطط رحلات بسيط مستضاف ذاتيًا يتيح لك جمع نقاط الاهتمام على خرائط تفاعلية وتحويلها إلى مسارات رحلات منظمة متعددة الأيام. تم تصميمه بواجهة نظيفة وخالية من التشتيت، ويركز على النشاطين اللذين يكررهما المسافرون بالفعل: تحديد الأماكن الجديرة بالزيارة وتجميعها في رحلات مع تواريخ وملاحظات ومرفقات.

تشغيل Trip على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل نقطة اهتمام ومسار رحلة ورابط رفيق سفر داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها. لا يوجد تتبع (telemetry)، ولا إعلانات، ولا سحابة طرف ثالث — وجهاتك وخطط سفرك لا تغادر خادمك أبدًا، بينما يتيح لك تكامل OIDC ربط Trip بإعداد تسجيل دخول موحد (SSO) موجود عندما ترغب في ذلك.