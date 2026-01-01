نشر Trip بنقرة واحدة.
متتبع خرائط ومخطط رحلات بسيط ومستضاف ذاتيًا لتنظيم نقاط الاهتمام وخطط الرحلات متعددة الأيام.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Trip؟
Trip هو متتبع خرائط ومخطط رحلات بسيط مستضاف ذاتيًا يتيح لك جمع نقاط الاهتمام على خرائط تفاعلية وتحويلها إلى مسارات رحلات منظمة متعددة الأيام. تم تصميمه بواجهة نظيفة وخالية من التشتيت، ويركز على النشاطين اللذين يكررهما المسافرون بالفعل: تحديد الأماكن الجديرة بالزيارة وتجميعها في رحلات مع تواريخ وملاحظات ومرفقات.
تشغيل Trip على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل نقطة اهتمام ومسار رحلة ورابط رفيق سفر داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها. لا يوجد تتبع (telemetry)، ولا إعلانات، ولا سحابة طرف ثالث — وجهاتك وخطط سفرك لا تغادر خادمك أبدًا، بينما يتيح لك تكامل OIDC ربط Trip بإعداد تسجيل دخول موحد (SSO) موجود عندما ترغب في ذلك.
الميزات الأساسية في Trip
خرائط نقاط الاهتمام التفاعلية
إسقاط وتصنيف وتصفية نقاط الاهتمام على مربعات خرائط قابلة للتخصيص مبنية على Leaflet لاستكشاف سريع ومناسب للجوال.
برامج رحلات لعدة أيام
تجميع نقاط الاهتمام في خطط رحلات يومية مع الملاحظات والتكاليف والمرفقات بحيث تكون الخطة الكاملة في مكان واحد.
تعاون سفر
شارك الرحلات مع رفقاء السفر ليرى الجميع نفس خط سير الرحلة والتحديثات دون الحاجة إلى التنقل بين سلاسل المحادثات أو جداول البيانات.
OIDC تسجيل الدخول الموحد
يتيح لك تسجيل الدخول الاختياري باستخدام OpenID Connect إعادة استخدام موفر الهوية الحالي الخاص بك بدلاً من إدارة حساب Trip منفصل.
الخصوصية افتراضيًا
لا يوجد قياس عن بعد، ولا تتبع، ولا إعلانات — كل مكان وصورة ورحلة تبقى على VPS الخاص بك تحت سيطرتك المباشرة.
SQLite خفيف الوزن
حاوية واحدة مدعومة بـ SQLite مع وحدة تخزين واحدة، مما يجعل عمليات النسخ الاحتياطي والترحيل مجرد عملية نسخ ملف مباشرة.
لماذا تشغّل Trip على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.