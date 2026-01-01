نشر واجهة مستخدم yt-dlp للويب بتثبيت بنقرة واحدة.
واجهة ويب أمامية وخادم RPC مستضاف ذاتيًا لـ yt-dlp يقوم بتنزيل الفيديو والصوت من أكثر من 1,000 موقع.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام yt-dlp Web UI؟
yt-dlp Web UI هو واجهة أمامية للمتصفح عالية الأداء وخادم JSON-RPC لبرنامج التنزيل الشهير yt-dlp. إنه يكشف عن القوة الكاملة لـ yt-dlp من خلال واجهة ويب نظيفة حتى تتمكن من وضع التنزيلات في قائمة الانتظار، ومراقبة التقدم في الوقت الفعلي، ومشاهدة البث المباشر القادم، وسحب مقاطع الفيديو من يوتيوب، تويتش، فيميو، ساوند كلاود، ومئات المواقع الأخرى المدعومة دون الحاجة إلى استخدام سطر الأوامر.
استضافته ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحررك من برامج التثبيت المكتبية، وإضافات المتصفح التي تتعطل مع كل تغيير في الموقع، وبرامج التنزيل عبر الإنترنت المدعومة بالإعلانات. تصل الملفات مباشرة إلى مساحة تخزين الخادم بسرعة نطاق ترددي لمركز البيانات، ويتيح لك خادم RPC أتمتة البرامج النصية، ويحمي حد قائمة الانتظار المدمج الموارد المشتركة على الجهاز.
الميزات الأساسية في yt-dlp Web UI
برعاية yt-dlp
مبني على yt-dlp، يدعم التنزيلات من يوتيوب، تويتش، فيميو، ساوند كلاود، وأكثر من ألف موقع آخر للفيديو والصوت.
قائمة انتظار في الوقت الفعلي
تتبع كل عملية تنزيل نشطة ومعلقة مع تقدم مباشر، والوقت المقدر للانتهاء، وتحديثات السرعة التي يتم بثها عبر WebSockets.
اختيار الشكل
اختر تنسيقات الفيديو والصوت الدقيقة، واستخرج الصوت فقط، وتجاوز أسماء ملفات الإخراج، أو مرر وسيطات yt-dlp مخصصة آمنة لكل عملية تنزيل.
خادم JSON-RPC
تتيح لك نقطة نهاية RPC القابلة للبرمجة تشغيل التنزيلات من مهام cron أو البرامج النصية أو عملاء الجهات الخارجية دون استخدام واجهة المستخدم.
حدود التزامن
يحافظ حجم قائمة الانتظار القابل للتكوين على التنزيلات المتزامنة تحت السيطرة بحيث لا تستنزف قائمة تشغيل كبيرة عرض النطاق الترددي لخادم VPS أو إدخال/إخراج القرص.
المصادقة بالرمز
تحمي مصادقة JWT المدمجة واجهة المستخدم للويب ونقاط نهاية RPC خلف اسم مستخدم وكلمة مرور تم إنشاؤهما.
لماذا تشغّل yt-dlp Web UI على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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