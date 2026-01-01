yt-dlp Web UI هو واجهة أمامية للمتصفح عالية الأداء وخادم JSON-RPC لبرنامج التنزيل الشهير yt-dlp. إنه يكشف عن القوة الكاملة لـ yt-dlp من خلال واجهة ويب نظيفة حتى تتمكن من وضع التنزيلات في قائمة الانتظار، ومراقبة التقدم في الوقت الفعلي، ومشاهدة البث المباشر القادم، وسحب مقاطع الفيديو من يوتيوب، تويتش، فيميو، ساوند كلاود، ومئات المواقع الأخرى المدعومة دون الحاجة إلى استخدام سطر الأوامر.

استضافته ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحررك من برامج التثبيت المكتبية، وإضافات المتصفح التي تتعطل مع كل تغيير في الموقع، وبرامج التنزيل عبر الإنترنت المدعومة بالإعلانات. تصل الملفات مباشرة إلى مساحة تخزين الخادم بسرعة نطاق ترددي لمركز البيانات، ويتيح لك خادم RPC أتمتة البرامج النصية، ويحمي حد قائمة الانتظار المدمج الموارد المشتركة على الجهاز.