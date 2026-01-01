نشر Xibo CMS بنقرة واحدة.
نظام إدارة محتوى اللافتات الرقمية مفتوح المصدر لجدولة التخطيطات والوسائط عبر شبكات من الشاشات من خادم مركزي واحد.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Xibo CMS؟
Xibo CMS هو نظام أساسي ناضج ومفتوح المصدر بالكامل للافتات الرقمية يُستخدم لتصميم التخطيطات وتنظيم مكتبات الوسائط وجدولة المحتوى عبر أساطيل من الشاشات — من شاشة عرض واحدة في بهو الاستقبال إلى آلاف نقاط النهاية على مستوى الدولة. يتعامل نظام إدارة المحتوى (CMS) مع المستخدمين والأذونات والحملات وتقسيم اليوم وتقارير إثبات التشغيل، بينما تقوم مشغلات Xibo خفيفة الوزن التي تعمل على Android أو webOS أو Tizen أو Linux أو Windows بعرض المحتوى على الشاشة.
استضافة Xibo CMS ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على الجداول الزمنية وتحليلات الجمهور وأصول الوسائط تحت سيطرتك بدون رسوم SaaS لكل شاشة. يأتي هذا القالب مزودًا بنظام إدارة المحتوى (CMS) مع MySQL، ومرحل رسائل XMR للتحكم في المشغل في الوقت الفعلي، و Memcached للتخزين المؤقت، و QuickChart للمخططات المضمنة — وكلها متصلة ببعضها البعض ومكشوفة من خلال وكيل Traefik العكسي المثبت مسبقًا مع HTTPS التلقائي.
الميزات الأساسية في Xibo CMS
مصمم تخطيط
أنشئ تخطيطات متعددة المناطق تمزج بين الصور والفيديو وصفحات الويب وموجزات RSS وأشرطة الأخبار والأدوات باستخدام محرر مرئي بالسحب والإفلات في المتصفح.
الجدولة وتجزئة اليوم
جدولة الحملات حسب النطاق الزمني، ووقت اليوم، ويوم الأسبوع، والتكرار، أو الأولوية — بما في ذلك التشغيل المدرك للموقع الجغرافي والتشغيل المستند إلى الأحداث.
إدارة مجموعات العرض
نظّم مئات أو آلاف الشاشات في مجموعات وعلامات، ثم ادفع جداول زمنية مختلفة لكل جزء من وحدة تحكم مركزية واحدة.
التحكم في اللاعب في الوقت الحقيقي
مرحل رسائل XMR المضمن يدفع تغييرات التخطيط وطلبات لقطات الشاشة والأوامر إلى اللاعبين المتصلين لحظة النشر.
تقارير إثبات التشغيل
التقاط إحصائيات التشغيل لكل شاشة للامتثال ومطابقة الإعلانات، مع إمكانية تصدير التقارير بصيغة CSV أو عرضها كرسوم بيانية.
لاعبون متعددو المنصات
قم بإقران نظام إدارة المحتوى (CMS) بمشغلات Xibo المجانية أو المرخصة على أنظمة Android و webOS و Tizen و Linux و Windows لتشغيل أي جهاز لافتات تقريبًا.
لماذا تشغّل Xibo CMS على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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