Xibo CMS هو نظام أساسي ناضج ومفتوح المصدر بالكامل للافتات الرقمية يُستخدم لتصميم التخطيطات وتنظيم مكتبات الوسائط وجدولة المحتوى عبر أساطيل من الشاشات — من شاشة عرض واحدة في بهو الاستقبال إلى آلاف نقاط النهاية على مستوى الدولة. يتعامل نظام إدارة المحتوى (CMS) مع المستخدمين والأذونات والحملات وتقسيم اليوم وتقارير إثبات التشغيل، بينما تقوم مشغلات Xibo خفيفة الوزن التي تعمل على Android أو webOS أو Tizen أو Linux أو Windows بعرض المحتوى على الشاشة.

استضافة Xibo CMS ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على الجداول الزمنية وتحليلات الجمهور وأصول الوسائط تحت سيطرتك بدون رسوم SaaS لكل شاشة. يأتي هذا القالب مزودًا بنظام إدارة المحتوى (CMS) مع MySQL، ومرحل رسائل XMR للتحكم في المشغل في الوقت الفعلي، و Memcached للتخزين المؤقت، و QuickChart للمخططات المضمنة — وكلها متصلة ببعضها البعض ومكشوفة من خلال وكيل Traefik العكسي المثبت مسبقًا مع HTTPS التلقائي.