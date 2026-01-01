سلاش هو مدير اختصارات روابط ذاتية الاستضافة للأفراد والفرق الذين يرغبون في طريقة أنظف لمشاركة عناوين URL والوصول إليها. بدلاً من الإشارات المرجعية المنتشرة عبر المتصفحات أو روابط إعادة التوجيه التي يصعب تذكرها، يتيح لك سلاش تحديد اختصارات مسبوقة بـ s/ — اكتب s/docs في شريط عنوان المتصفح الخاص بك (مع تثبيت الإضافة) وانتقل مباشرة إلى وجهتك. يمكن وضع علامات على الاختصارات، وتجميعها في مجموعات قابلة للمشاركة، وتحديد نطاقها لفريقك أو الاحتفاظ بها خاصة.

على عكس أدوات اختصار الروابط المستضافة التي تسجل حركة مرورك وتحقق الدخل من بياناتك، فإن استضافة سلاش ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على جميع تحليلات الاختصارات وبيانات الاستخدام على بنية تحتية تتحكم فيها — لا يلزم اشتراك، ولا توجد خدمة خارجية للوثوق بها، ولا يوجد حد لعدد الاختصارات التي يمكنك إنشائها.