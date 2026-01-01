نشر سلاش بتثبيت بنقرة واحدة.
مدير اختصارات مستضاف ذاتيًا يحول عناوين URL الطويلة إلى روابط s/ سهلة التذكر يمكن الوصول إليها مباشرة من شريط عنوان المتصفح الخاص بك.
اختر خطة VPS لـ Slash
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Slash؟
سلاش هو مدير اختصارات روابط ذاتية الاستضافة للأفراد والفرق الذين يرغبون في طريقة أنظف لمشاركة عناوين URL والوصول إليها. بدلاً من الإشارات المرجعية المنتشرة عبر المتصفحات أو روابط إعادة التوجيه التي يصعب تذكرها، يتيح لك سلاش تحديد اختصارات مسبوقة بـ s/ — اكتب s/docs في شريط عنوان المتصفح الخاص بك (مع تثبيت الإضافة) وانتقل مباشرة إلى وجهتك. يمكن وضع علامات على الاختصارات، وتجميعها في مجموعات قابلة للمشاركة، وتحديد نطاقها لفريقك أو الاحتفاظ بها خاصة.
على عكس أدوات اختصار الروابط المستضافة التي تسجل حركة مرورك وتحقق الدخل من بياناتك، فإن استضافة سلاش ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على جميع تحليلات الاختصارات وبيانات الاستخدام على بنية تحتية تتحكم فيها — لا يلزم اشتراك، ولا توجد خدمة خارجية للوثوق بها، ولا يوجد حد لعدد الاختصارات التي يمكنك إنشائها.
الميزات الأساسية في Slash
اختصارات شريط عنوان المتصفح
إضافات المتصفح لمتصفحي كروم وفايرفوكس تتيح لك كتابة s/shortcut مباشرة في شريط العناوين للانتقال إلى أي عنوان URL محفوظ — لا حاجة لنقرات إضافية أو بحث.
مجموعات قابلة للمشاركة
تجميع الاختصارات ذات الصلة في مجموعات منسقة ومشاركتها مع فريقك أو علنًا عبر رابط واحد.
تحليلات الروابط
تتبع عدد مرات الوصول إلى كل اختصار واطلع على مصادر الزيارات، لتعرف الروابط المستخدمة بنشاط وتلك التي يمكن إيقافها.
تنظيم قائم على الوسوم
أضف علامات إلى الاختصارات لتصفية واكتشاف سريع عبر مكتبة متنامية من الروابط الداخلية وروابط الفريق.
مشاركة اختصارات الفريق
إنشاء اختصارات مرئية لجميع أعضاء مساحة العمل أو قصرها على نفسك — مع الحفاظ على الروابط الداخلية والشخصية منظمة في مكان واحد.
لماذا تشغّل Slash على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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