نشر Cleanuparr بنقرة واحدة.
منظف قائمة الانتظار المتقدم لمجموعة Servarr الذي يزيل التنزيلات المتوقفة والفاشلة والضارة تلقائيًا.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Cleanuparr؟
Cleanuparr هو مدير تنزيلات مستضاف ذاتيًا مصمم خصيصًا لنظام Servarr البيئي. يتصل بـ Sonarr و Radarr و Lidarr و Readarr و Whisparr بالإضافة إلى qBittorrent و Transmission و Deluge و uTorrent و rTorrent، ثم يفحص قائمة الانتظار باستمرار لحذف وإزالة التنزيلات المتوقفة، أو العالقة في البيانات الوصفية، أو التي يتم تنزيلها ببطء شديد، أو التي تفشل في الاستيراد، أو التي تتطابق مع أنماط البرامج الضارة المعروفة مثل ملفات
.lnk و
.zipx المشبوهة.
بالإضافة إلى تنظيف قائمة الانتظار، يبحث Cleanuparr بشكل استباقي عن الوسائط المفقودة وترقيات الجودة التي لم يتم تحقيقها (cutoff-unmet)، ويقوم بتقليم البذور المكتملة، ويزيل الملفات اليتيمة التي لم تعد تتعقبها الـ arrs، ويرسل تنبيهات عند كل حذف أو إزالة. تشغيله على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على أتمتة الوسائط الخاصة بك منظمة على مدار الساعة دون الحاجة إلى مراقبة يدوية لقائمة الانتظار.
الميزات الأساسية في Cleanuparr
تنظيف قائم على الإضراب
تمييز التنزيلات السيئة بعلامات قابلة للتكوين وإزالتها وحظرها تلقائيًا بمجرد وصولها إلى الحد الذي تحدده.
مانع البرمجيات الخبيثة
اكتشف وأزل التورنتات الخبيثة المعروفة باستخدام أنماط يحتفظ بها المجتمع وقائمة حظر مدمجة لأنواع الملفات المشبوهة.
تكامل على مستوى Servarr
يعمل مع Sonarr و Radarr و Lidarr و Readarr و Whisparr، بالإضافة إلى qBittorrent و Transmission و Deluge و uTorrent و rTorrent، كل ذلك في مكان واحد.
المفقودات وبحث الترقية
يقوم تلقائيًا بتشغيل عمليات البحث عن العناصر المفقودة وترقيات الجودة التي لم تستوفِ الحد الأدنى، بما في ذلك تتبع نقاط التنسيق المخصصة.
تنظيف المهملات والبذر
يزيل التنزيلات التي لا تحتوي على روابط صلبة أو مراجع arr، ويقلّم البذور طويلة الأمد، ويدعم سير العمل الذي يراعي البذور المتقاطعة.
إشعارات في الوقت الفعلي
يرسل تنبيهات عند كل مخالفة أو إزالة أو حظر عبر قناة الإشعارات المفضلة لديك حتى لا يفوتك أي شيء دون أن تلاحظه.
لماذا تشغّل Cleanuparr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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