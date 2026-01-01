Cleanuparr هو مدير تنزيلات مستضاف ذاتيًا مصمم خصيصًا لنظام Servarr البيئي. يتصل بـ Sonarr و Radarr و Lidarr و Readarr و Whisparr بالإضافة إلى qBittorrent و Transmission و Deluge و uTorrent و rTorrent، ثم يفحص قائمة الانتظار باستمرار لحذف وإزالة التنزيلات المتوقفة، أو العالقة في البيانات الوصفية، أو التي يتم تنزيلها ببطء شديد، أو التي تفشل في الاستيراد، أو التي تتطابق مع أنماط البرامج الضارة المعروفة مثل ملفات .lnk و .zipx المشبوهة.

بالإضافة إلى تنظيف قائمة الانتظار، يبحث Cleanuparr بشكل استباقي عن الوسائط المفقودة وترقيات الجودة التي لم يتم تحقيقها (cutoff-unmet)، ويقوم بتقليم البذور المكتملة، ويزيل الملفات اليتيمة التي لم تعد تتعقبها الـ arrs، ويرسل تنبيهات عند كل حذف أو إزالة. تشغيله على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على أتمتة الوسائط الخاصة بك منظمة على مدار الساعة دون الحاجة إلى مراقبة يدوية لقائمة الانتظار.