نشر Dolibarr بنقرة واحدة.
منصة ERP و CRM مفتوحة المصدر لإدارة المبيعات والفواتير والمخزون والعمليات التجارية.
اختر خطة VPS لـ Dolibarr
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Dolibarr؟
Dolibarr هي منصة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة علاقات العملاء (CRM) معيارية ومفتوحة المصدر تغطي النطاق الكامل للعمليات التجارية — إدارة العملاء، عروض الأسعار، الفواتير، المخزون، المشاريع، الموارد البشرية، والمحاسبة — في نظام متكامل واحد. تتيح لك بنيتها القائمة على الوحدات تنشيط الميزات التي تحتاجها شركتك فقط، مما يحافظ على واجهة المستخدم خالية من الفوضى مع نمو متطلباتك.
استضافة Dolibarr ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن بياناتك المالية وسجلات العملاء ومستندات العمل يتم تخزينها على بنية تحتية تتحكم فيها بالكامل. لا توجد رسوم ترخيص لكل مستخدم، ولا قيود تخزين يفرضها البائع، ولا اشتراك مطلوب لفتح الوحدات المتقدمة — مما يجعله خيارًا فعالاً من حيث التكلفة على المدى الطويل للشركات النامية التي ترغب في امتلاك كامل لبياناتها التشغيلية.
الميزات الأساسية في Dolibarr
CRM متكامل
تتبع العملاء المحتملين، وإدارة جهات الاتصال، ومراقبة مسار المبيعات من أول تفاعل حتى الفاتورة الموقعة في مكان واحد.
الفواتير وعروض الأسعار
أنشئ عروض أسعار احترافية، وحوّلها إلى طلبات، وأصدر فواتير مع تتبع الدفع التلقائي والتذكيرات.
إدارة المخزون
مراقبة مستويات المخزون، وإدارة أوامر الشراء، وتتبع حركة المنتجات عبر المستودعات أو المواقع.
تتبع المشاريع والوقت
قم بتعيين المهام، وسجل الوقت مقابل المشاريع، وقم بقياس الربحية باستخدام إدارة الموارد والميزانية المدمجة.
هندسة معمارية معيارية
قم بتنشيط الوحدات النمطية التي تحتاجها شركتك اليوم فقط، ثم قم بتمكين ميزات إضافية مع توسع عملياتك.
لماذا تشغّل Dolibarr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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